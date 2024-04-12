Süper Lig'e yabancı VAR hakemi

TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini açıkladı. İlk yabancı VAR ataması Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaki maçlarına yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda saha içi ve saha dışı olaylar ile hakem kararlarının yoğun şekilde tartışıldığı dönemde Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili önenmli bir adım attı. TFF'den yapılan açıklamada ,Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasından sezon sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı video yardımcı hakem görevlendirileceği duyuruldu.

TFF kararın UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu yapılan görüşmeler sonucuda aldındığını bildirdi. TFF yönetimi, Avrupa'nın üst düzey liglerinden İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz federasyonlarına yapılan video yardımcı hakem talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Yabancı VAR'ın görevli olduğu müsabakalarda iletişim dili Tükçe ve İngilizce olacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar:

- Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

- Corendon Alanyaspor- Galatasaray

- Ankaragücü - Gaziantepspor

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk için başabaş yarıştığı sezonda, çoğunlukla hakem kararlarıyla bağlantılı yaşanan olaylar, futbolunun gündemini belirledi. Ankaragücü başkanının hakem Halil Umut Meler'i yumuruklaması, İstanbulspor'un hakeme tepki olarak sahadan çekilmesi, Trabzonspor taraftarlarının sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara saldırması uzun süre gündemi meşgul etti.

1 Mart 2024'ta yapılan Merkez Hakem Kurulu (MHK) eğitim toplantısına ait bir video kaydının sızdırılması ise, bu sezon Türk futbolunda yaşanan skandallardan bir diğeri oldu. Görüntülerde, MHK'de hakem eğitmeni olan Hugh Dallas'ın Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında verilen tartışmalı penaltı kararlarına imza atan hakemlerle, pozisyonları tartıştığı yer alıyordu.

DW / GY, BÖ

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