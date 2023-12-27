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Hakem Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi

27 Aralık 2023

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan eski Ankaragücü kulübü başkanı Faruk Koca tahliye edildi.

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Futbol hakemi Halil Umut Meler'in, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanma anı - (11.03.2023)
Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Hakem Meler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası saha ortasında ev sahibi takım başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişilerin yumruk ve tekmeli saldırısına uğramıştı. Meler'e yumruk atan Koca, yere yığılan hakemi yerdeyken tekmeleyen iki kişi tutuklanmıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler Çaykur Rizespor'la oynanan maçın ardından hakeme saldırmıştı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler Çaykur Rizespor'la oynanan maçın ardından hakeme saldırmıştı.Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Koca, olayların ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Eski AKP milletvekili Koca ayrıca, partinin MKYK üyelerinin oy birliğiyle verdiği karar sonucunda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Koca ve beraberindeki kişiler hakkında iddianame hazırlamış, Koca'nın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçlarından cezalandırılması talebinde bulunmuştu.

Diğer iki tutuklu şüpheli K.Ç. ve Ş.Y.Ş hakkında ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme" suçlarından ceza talep eden Başsavcılık, "görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan ve eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan" şüpheli O.E.C.'ye de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme" suçlamaları yöneltti.

DW, DHA / EC, GY

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