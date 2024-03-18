Rusya'ya yeni yaptırımlar AB gündeminde

Rusya'daki tartışmalı devlet başkanlığı seçimleri sonrasında Batılı ülkeler Vladimir Putin'e baskıyı artırıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Putin'in destekçilerine yönelik yeni yaptırımların gündemde olduğunu söyledi.

Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Baerbock, Rusya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini "seçimsiz seçim" olarak nitelendirerek "Rusya'daki seçimler sadece Putin'in kendi halkına karşı değil, Birleşmiş Milletler Antlaşmasına karşı da gaddarlığını ortaya koymaktadır. Sözde seçimlerin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a ait bazı bölgelerde de yapılması devletler hukukuna aykırıdır" dedi.

Baerbock, bugünkü AB dışişleri bakanları toplantısında, Şubat ayında Rusya'da hapishanede hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni ile bağlantılı olarak yeni yaptırımların yürürlüğe sokulacağını kaydetti. Baerbock, "Putin'in Rusyasından kendimizi daha iyi koruyabilmek ve Ukrayna'nın yanında sağlam bir şekilde durabilmek için elden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Batılı ülkeler, Putin'in en güçlü muhalifleri arasında yer alan Navalni'nin ölümünden Moskova'yı sorumlu tutuyor.

Rusya seçim komisyonunun verilerine göre Putin, 15-17 Mart tarihlerinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini, oyların yüzde 88'ini alarak yeniden kazanmıştı. Putin'in altı yıl daha görevde kalmasına, kayda değer bir rakibinin bulunmaması nedeniyle kesin gözüyle bakılıyordu. Putin'in tanınmış siyasi rakiplerinin hepsi ya öldü ya tutuklu ya da sürgünde yaşıyor.

Putin, Rus seçim komisyonunun verilerine göre oyların yüzde 88'ini alarak yeniden devlet başkanlığına seçildi. Fotoğraf: Gavriil Grigorov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

Olaf Scholz Putin'i tebrik etmeyecek

Seçimlerin özgür ve adil yapılmadığını savunan Batı ülkeleri, Rusya'daki seçim sonuçlarına mesafeli. Alman hükümetinin sözcüsü Christiane Hoffmann, Putin'in seçim zaferinin meşru olmadığını ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu nedenle Putin'i tebrik etmeyeceğini ifade ederek "Bu demokratik bir seçim değildi" dedi. Hoffmann, seçim sonucunun önceden belli olduğunu, seçim kampanyasının da "sindirme ortamı" içinde yapıldığını vurguladı.

Hoffmann, gazetecilerin "Alman hükümetinin Putin'i devlet başkanı olarak muhatap alıp almayacağı" sorusuna ise "şu anda böyle bir sorunun söz konusu olmadığını" belirterek yanıt verdi. Sözcü, Alman tarafı prensipte görüşmeye hazır olsa da Rusya ile temasların "çok düşük seviyede" olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de seçimlerin özgür ve adil yapılmadığını vurgulayarak Putin'in "baskı ve sindirme" yöntemleriyle yeniden seçildiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda muhazakârların oluşturduğu Avrupa Halk Partisi grubunun başkanı Manfred Weber de Avrupa'nın Rusya'daki seçim sonuçlarını tanımaması gerektiğini belirterek "Rusya'da bir seçim olmadığını herkes biliyor. Bu nedenle bu sonucu tanıyıp tanımayacağımızı kendimize sormalıyız. Ben sonuçların tanınmaması çağrısında bulunuyorum" dedi. "Putin bu ülkeyi demir yumrukla yönetiyor, acımasız, demir bir yumrukla ve bizi değerlerimizden mahrum etmek istiyor. Avrupa bir arada durmalı ve yaklaşan zirvede net ifadeler bulunmalıdır" dedi.

AB dışişleri bakanları toplahtısının ardından Brüksel'de Perşembe ve Cuma günleri AB liderler zirvesi düzenlenecek.

dpa,AFP/BK,HS

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