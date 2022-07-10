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Çasiv Yar'da Rusya'nın vurduğu beş katlı binanın enkazı
Çasiv Yar'da Rusya'nın vurduğu beş katlı binanın enkazıFotoğraf: Donetsk region governor Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS
ÇatışmalarUkrayna

Rusya'nın vurduğu 5 katlı binada en az 15 kişi öldü

1 saat önce

Rusya'nın Ukrayna'nın Çasiv Yar kentinde vurduğu apartmanda 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında 30 kişinin daha bulunduğu belirtiliyor.

https://www.dw.com/tr/rusyan%C4%B1n-vurdu%C4%9Fu-5-katl%C4%B1-binada-en-az-15-ki%C5%9Fi-%C3%B6ld%C3%BC/a-62424099

Rusya'nın Ukrayna'nın Çasiv Yar kentindeki beş katlı bir apartmana düzenlediği füze saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna acil durum ekipleri "Kurtarma operasyonunda olay yerinde 15 cesede ulaşıldı ve beş kişi de enkazdan çıkarıldı" açıklamasını yaptı. En az 30 kişinin daha enkazda olduğu belirtilirken, enkaz altındaki üç kişiyle irtibat kuruldu. Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kirilenko Telegram'dan yaptığı açıklamada saldırının Uragan füzesiyle düzenlendiğini belirtti.

Ukraine Tschasiw Jar, Region Donezk | Raketenangriff, Rettungsoperation
Fotoğraf: Donetsk region governor Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS

Rus birliklerinin uzun süre Luhansk'ta kalan son bölgeleri de almak için saldırılarını yoğunlaştırdıktan sonra Donbas bölgesinin tamamını kontrol altına almak için Donetsk'e yöneldikleri belirtiliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk bölgesini düzenli olarak top ateşine tuttuğu, birliklerle yapılan saldırıların ise durduğu belirtildi.

Kirilenko Cumartesi günü Donetsk'teki top ateşinde üç kişinin öldüğünü ve 23 kişinin de yaralandığını açıkladı. Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov da Harkiv'de bir "eğitim tesisi" ve evin vurulduğunu duyurdu.

DW Ukrayna'daki Rus savaş esirleriyle konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırılarını kınadı. "Rusya bir günde Mikolayiv, Harkiv, Krivyi Rig, Zaporijiya bölgesindeki çevreleri vurdu" diyen Zelenskiy Rus birliklerinin "tamamen kasten" yerleşim yerlerini hedef aldığını ve "sıradan evleri, sivil nesneleri, insanları" vurduğunu belirtti. Zelenskiy "Bu terör eylemleri sadece modern ve güçlü silahlarla durdurulabilir" diyerek ABD'ye son askeri yardım paketinden dolayı teşekkür etti.

Washington en son Kiev'e içinde dört adet Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve yüksek hasasiyete sahip top cephanesinin de olduğu 400 milyon dolarlık paketin gönderilmesini kabul etti.

Reuters, AFP / EC, GY

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