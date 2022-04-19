Rusya’nın Ukrayna'nın doğusuna taarruzu başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin doğusuna yönelik beklenen geniş çaplı operasyonu başlattığını duyurdu. Bu arada ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatı devam ediyor.

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusuna yönelik haftalardır beklenen büyük çaplı saldırısını başlattığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Rus birliklerinin Donbas bölgesini ele geçirmek için çatışmaya başladığını" ifade etti. Zelenskiy'nin danışmanı Andriy Yermak da, "böylece savaşın ikinci safhasının başladığını" ifade etti.

Sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden konuya dair mesajlarını ileten Zelenskiy, "Rus ordusunun büyük bir kısmının bu saldırıda kullanıldığını" belirterek, "Kaç tane Rus askeri getirmiş olurlarsa olsunlar, biz savaşacağız, biz savunacağız" ifadelerini kullandı. Luhansk Bölge Valisi Sergiy Gayday da, daha önce Facebook hesabı üzerinden, "Burası cehennem. Haftalardır üzerine konuştuğumuz saldırı başladı" paylaşımında bulunmuş; Rubişne ile Popasna kentleri dahil, düne kadar savaşa uzak kalmış olan birçok kentte "aralıksız çatışmaların" olduğunu aktarmıştı.

Siviller öldürüldü iddiaları

Sergiy Gayday, bölgedeki kasabalardan Kreminna'nın Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bilgisini de paylaşırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Ukraina 24 televizyonuna Kreminna'nın "henüz Rus işgalciler tarafından alınmadığını" dile getirdi.

Luhansk Valisi Gayday, Rus askerlerinin Kreminna'dan kaçmaya çalışan sivillere de ateş açtığını ve dört sivili öldürdüğünü ifade ederken; Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kirilenko, Kreminna'nın 20 kilometre doğusunda da dört sivilin Rus askerleri tarafından katledildiğini öne sürdü. Yaklaşık 20 bin nüfusa sahip Kremmina kasabası, Ukrayna kontrolündeki Donbas bölgesinin başkenti Kramatorsk'un 50 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Donbas'ın diğer kesimleri ise 2014 yılından bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler tarafından kontrol ediliyor. Rusya, Donbas'ta daha fazla yeri ele geçirdiği takdirde, 2014 senesinde ilhak ettiği Kırım yarımadasına karadan bir koridor açmış olacak.

Ukrayna Savaşı'nda ağır çatışmalara sahne olan Mariupol şehrinde büyük hasar gören binalar Fotoğraf: Sergei Bobyle/ITAR-TASSv/IMAGO

Mariupol'da şiddetli çatışmalar devam ediyor

Ukrayna Savaşı'nın en şiddetli çatışmalarının yaşandığı, Donetsk bölgesinin güneyindeki liman kenti Mariupol'da da, haftalardır devam eden yoğun mücadele sürüyor. Şehirdeki bir çelik fabrikasına çekilen Ukraynalı savaşçıların Rus ordusuna karşı direndiği belirtilirken, kent konseyinin açıklamasına göre, çoğu çocuklu kadınlar ve yaşlılardan oluşan binden fazla sivil, söz konusu fabrikanın bodrum katlarında kendini korumaya çalışıyor.

Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki kentlerde siviller için oluşturulan insani koridorlardan tahliyeleri ise Pazartesi günü, Rus güçlerinin bu güzergahları bloke ettiği ve sivillere ateş açtığı gerekçesiyle durdurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk Moskova'ya çağrıda bulunarak, Mariupol'dan Berdyansk şehrine kaçış koridorları açılmasını talep etti. Vereşuk, Rus tarafının bu öneriyi reddetmesi halinde, ilgili sorumluların ileride savaş suçu işlemekten mahkeme önüne çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın batısı da ateş altında

Savaşın ağırlığını Ukrayna'nın doğusuna kaydıran Rus ordusu, ülkenin batısına yönelik saldırılarına da devam ediyor. Polonya sınırına 370 kilometre mesafedeki Lviv şehrine düzenlenen füze saldırısında, Ukrayna makamlarının verdiği bilgilere göre en az yedi kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı ise, Rus ordusunun Lviv kenti yakınlarında bulunan ve içinde Batı ülkelerinden gelen silahların da saklandığını öne sürdüğü bir silah deposunu vurduğunu bildirdi.

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Ukrayna'ya silah sevkiyatı devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı‘nın (Pentagon) üst düzey bir yetkilisi, dört askeri kargo uçağının Pazar günü Ukrayna'ya askeri araç-gereç taşıdığını duyurdu. Duyuruda, söz konusu sevkiyatın Beyaz Saray tarafından geçen Çarşamba günü açıklanan 800 milyon dolar (yaklaşık 737 milyon euro) çapındaki yeni askeri yardım paketinin ilk dilimi olduğu belirtildi.

Söz konusu paket, 18 adet 155 milimetre çapında obüs, 200 adet M113 tipi zırhlı nakliye aracı, 11 adet Mi-17 tipi nakliye helikopteri, 100 adet farklı modellerde zırhlı araç ve ağır silah cephanesini içeriyor. Pentagon Sözcüsü John Kirby de, ABD askerlerinin önümüzdeki günlerde Ukrayna ordusu mensuplarına 155 milimetre obüs eğitimi vermeye başlayacağını bildirdi.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere yönelik katliam gerçekleştirdiği öne sürülen birliğe, gösterdiği "kahramanlık ve cesaret, kararlılık ve yiğitlik" nedeniyle "Muhafız" onur unvanı verildi.

AFP / ET,EC