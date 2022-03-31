Rusya'nın siber saldırılarından korkmalı mıyız?

31.03.2022 31 Mart 2022

Ukrayna'nın telekomünikasyon şirketlerinden Ukrtelecom siber saldırıya uğradı. Bir süredir Washington yönetimi de, ABD'deki hayati önemdeki altyapılara yönelik Rusya'dan "siber saldırıların" yapılabileceğine ilişkin uyarılarda bulunuyor. Gerçek dünyada yıkıcı etkileri olan bir siber saldırı, füze saldırısıyla karşılaştırılabilir mi? Bu, bir savaş eylemi mi olarak görülebilir mi? Cevaplar videoda.