Rusya'nın Harkiv'e saldırısında 12 kişi öldü

Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemesi satan bir mağazaya düzenlediği hava saldırısında en az 12 kişi öldü 43 kişi de yaralandı. Yetkililer olayın ardından 16 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Ukrayna'nın doğusundaki büyük kentlerden Harkiv'de inşaat malzemeleri satan büyük bir mağazaya Rusya ordusunun Cumartesi günü düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı artıyor. Harkiv Askeri İdare Başkanı Oleh Sinyehubov, sosyal medya kanalı Telegram'dan bu sabah yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. olayda 43 kişinin yaralandığı, 16 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Bu arada, Rusya'nın dün öğleden sonra düzenlediği saldırı sonrasında çıkan yangının söndürme çalışmalarının tamamlandığı, kurtarma çalışmalarına ise gece boyunca devam edildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in açıklamasına göre, Rusya'nın dünkü saldırısı sırasında söz konusu mağazada yaklaşık 200 kişi bulunuyordu. Saldırıyı Rusya'nın içinde bulunduğu "cinnetin yeni bir dışavurumu" olarak nitelendiren Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında, "Sadece Putin gibi cinnet hali içinde olanlar insanları böyle akıl almaz şekilde öldürür ve terörize edebilir" ifadelerini kullandı.

Saldırının düzenlendiği mağazanın bulunduğu yerden dumanlar yükseldiği aktarılırken, Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terehov, kısmen çöken binada çok sayıda insandan haber alınamadığını kaydetti. Unian haber ajansı da akşam saatlerinde hala 16 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

İnşaat malzemeleri mağazanın bulunduğu binada, saldırının ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü Fotoğraf: Anadolu/picture alliance

Saldırıyı kınayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Kesinlikle kabul edilemez. Fransa Ukraynalıların acısını paylaşıyor ve onların yanında olmaya devam ediyor" dedi.

Rusya'nın saldırıları gece boyunca sürdü

Kiev Askeri İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını gece boyunca sürdüren Rusya, sabah saatlerine dek füze, güdümlü füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile havadan vurmaya devam etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Telegram kanalından yaptığı açıklamada hipersonik Kinjal füzelerinin de hava saldırılarında kullanıldığını duyurdu.

Rusya'nın saldırılarında ülkenin batısındaki bölgeleri hedef aldığı kaydedildi. Bu arada yine batıdaki Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin üssünün de bulunduğu Kihmelnitskiy bölgesinden de patlama haberleri geldiği bildirildi. Kamu radyo kanalı Suspilne, başkent Kiev yakınlarında da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

dpa / ETO,ET

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