Rusya'nın DW yasağına AB’den tepki: "Basın özgürlüğünün ihlali"

Moskova'nın Deutsche Welle'ye (DW) yayın yasağı getirmesine yönelik tepkiler sürüyor. Rusya'nın yasaklama kararına Avrupa Birliği'nden (AB) de kınama geldi. AB, DW'nin Rusya'da yasaklanmasını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano, Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Rus makamlarının bu kararı kabul edilemez ve (kararın) hiçbir dayanağı da bulunmamaktadır" dedi.

Sözcü, Rusya'nın yasaklama kararını "basın özgürlüğünün ihlali" olarak değerlendirerek, söz konusu yasak kararı ile ülkede bağımsız medyaya yaklaşımın açıkça ortaya konulduğunu söyledi.

Stano, Deutsche Welle'nin Rusya'da alınan karara itiraz edebilmesi için gerekli yasal gereçlere tam ve adil bir şekilde erişmesini beklediklerini de kaydetti.

Alman hükümetinden kınama

Öte yandan Almanya'da Federal Hükümet, Rusya'nın Deutsche Welle'ye uyguladığı yayın yasağını kınadı. Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Rus tarafına, RT Rusya'nın lisans sorunlarını basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kötüye kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de, Alman hükümetinin Rusya'daki DW çalışanlarının endişelerinin farkında olduğunu söyledi.

DW'nin kapatılan Moskova ofisi çalışanları vedalaşırken

Misilleme kararı

Rusya, Perşembe günü Almanya'nın yurt dışına yayın yapan kamu yayın kuruluşu DW'nin ülkedeki faaliyetlerini durdurma ve yayınlarına yönelik yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki DW ofisinin kapatılması ve bu ofise bağlı çalışan gazetecilerin akreditasyonlarının iptal edilmesi talimatını verdi.

Alınan karar doğrultusunda DW'nin Moskova ofisi Cuma günü saat 09.00'da kapatıldı.

Rusya bu kararına gerekçe olarak, Rus devlet televizyonu RT Almanca'nın Almanya'da yayın yapmasının yasaklanmasını gösterdi. Almanya RT Almanca'nın Almanya'da yayın lisansı bulunmadığı için yayınlarına son verildiğini açıklamıştı. Söz konusu kanal, Almanya'da Aralık ayı ortasında çeşitli dağıtım kanalları aracılığıyla Almanca yayınlar başlatmıştı.

Meslek örgütleri ve siyasetçiler de tepkili

Rusya'nın, Almanya’nın yurt dışına yayın yapan medya kuruluşu olan Deutsche Welle'nin (DW) yayınlarını yasaklayarak DW'nin Moskova bürosunda çalışan muhabirlerinin akreditasyonlarını iptal etmesine daha önce de çok sayıda siyasetçi ve medya örgütü temsilcisi tepki göstermişti.

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Almanya yöneticisi Christian Mihr ve Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall Rusya'yu bu kararından ötürü kınamıştı.

dpa,AFP / TY,EC

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