Rusya'dan Ukrayna'da yapay zekâ destekli İHA hamlesi

Rusya, Ukrayna savaşında yapay zekâ destekli insansız hava araçlarının kullanımını artırıyor. Rus Savunma Bakanı daha fazla askerin bu teknolojiyi öğrenmesini istedi.

Rusya, Ukrayna savaşında daha fazla yapay zekâ destekli insansız hava aracı (İHA) kullanmaya hazırlanıyor.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belusov yapay zekâyla desteklenen İHA'ların cephede önemli roller oynamaya başladığını söyledi. Bir drone tesisini gezen Belusov, daha fazla askerin bu teknolojiyi kullanmayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlığın yayınladığı videoya göre, görüntü tanıma teknolojisi hakkında Belusov'a bilgi veren bir operatör, bağlantı kaybı olsa bile aracın kendi kendine yakalayıp kilitlendiği hedefe ilerleyebildiğini söyledi.

Belusov yapay zekâ destekli iki ünite İHA'nın hâlihazırda Ukrayna'nın doğusu ile Ukrayna askerinin Ağustos ayında başlattığı sürpriz karşı saldırıyla Rusya sınırından içeri girdiği Belgorod ve Kursk bölgelerine sevk edildiğini söyledi.

İHA üretimi 10 katına çıkacak

Bakanlık çok yakında beş ünitenin daha oluşturulacağını açıklarken Belusov askerlerin eş zamanlı olarak bu silahları idare etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen ay yaptığı açıklamada ülkesinin İHA üretimini 10 kat artırarak yılda 1,4 milyon adede çıkaracağını söylemişti.

Savaşta Ukrayna ordusu da yoğun biçimde insansız hava araçlarını kullanıyor. Bu İHA'lar Rusya içlerinde enerji ve silah tesislerini hedef alıyor.

Reuters / MUK,CÖ

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