Rusya'dan Türkiye'ye "Azov komutanları" tepkisi

İstanbul ziyaretini tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya ile yapılan esir takası gereği Türkiye'de kalması gereken Ukraynalı komutanlarla birlikte ülkesine dönmesi, Kremlin'in tepkisine neden oldu.

Mariupol kentinin Rusya tarafından kuşatıldığı dönemde Azov çelik fabrikasında gösterdikleri direniş nedeniyle Ukrayna'da kahraman olarak görülen beş komutan, Zelenskiy tarafından İstanbul'daki bir havalimanında karşılandı. Ardından Zelenskiy ve komutanlar aynı uçakla Ukrayna'ya döndü.

AFP ve dpa ajanslarının haberlerine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Azov komutanlarının "Türk tarafıyla yapılan müzakereler" sonucunda dönüşünün sağlandığını belirtti.

Ukrayna ordusunun Azov alayında görev alan komutanlar, Mariupol kentini ele geçiren Rusya tarafından Mayıs 2022'de esir alınmıştı. Söz konusu komutanlar, geçen Eylül ayında Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında serbest bırakılıp Türkiye'ye götürülen askerler arasında bulunuyordu. Anlaşma, komutanların savaş bitene kadar Türkiye'de kalmasını öngörüyordu. Rusya, aşırı milliyetçi olarak bilinen Azov alayını "Neo-Nazi" olarak tanımlıyor.

Kremlin: Anlaşma ihlal edildi

Açıklamaları Rus haber ajansları tarafından aktarılan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Azov komutanlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşü, mevcut anlaşmaların doğrudan ihlalinden başka bir şey değildir" dedi.

Peskov, bu askerlerin çatışmalar sona erene kadar Türkiye'de kalmasını öngören anlaşmanın koşullarının hem Ukrayna hem de Türkiye tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Peskov, Azov komutanlarının dönüşünü, Ukrayna'nın başlattığı "karşı saldırının başarısızlığıyla" ve Ankara'nın 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesi "dayanışma" gösterme arzusuyla bağlantılı bir adım olarak tanımladı.

Kremlin Sözcüsü, "NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor ve tabii Türkiye'nin üzerinde de epey baskı var" diye ekledi.

DW,AFP,rtr,dpa,AP/CÖ,JD

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