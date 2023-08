Rusya'dan Odessa'ya roket ve SİHA'lar ile saldırı

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Odessa'ya roketler ve SİHA'lar ile gece boyunca saldırılar düzenledi. Ukrajinska Prawda haber portalının bildirdiğine göre, kentin hava savunma sistemleri saldırıları engellemek üzere devreye sokuldu. Kentte pek çok patlama meydana geldiği bildirildi. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda en az üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Millet'in (BM) öncülüğünde ve Türkiye'nin arabuluculuğunda geçen yıl Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Moskova tarafından uzatılmayıp, 17 Temmuz'da sona ermesinden bu yana Rusya güçleri Ukrayna'nın liman kentlerine yönelik saldırılarını artırdı.

Rusya ayrıca, Karadeniz'de Ukrayna limanına hareket eden her gemiyi "şüpheli potansiyel silah ve askeri malzeme taşıyıcısı" olarak niteleyip kontrol ve bloke etmekle tehdit ediyor. Dün de Palau bayraklı Sukru Okan adlı Türk yük gemisi Rusya'nın uyarı ateşi ile durdurulmuş, Rus askeri güclerinin denetimleri sonrası gemi yoluna devam edebilmişti.

Ukrayna lideri Zelenskiy, sivillere yönelik saldırılara karşılık olarak Rusya'yı misilleme düzenlemek ile tehdit etti. Fotoğraf: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance

Herson kentinde 7 kişi öldü

Pazar günü de Rusya'nın top atışları sonucunda yine Güney Ukrayna'da bulunan Herson kentinde yedi kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Ölenler arasında üç haftalık bir bebeği ve 12 yaşında bir çocuğu ile dört kişilik bir ailenin de olduğu haber veriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün akşam yayınladığı video mesajında, sivillere yönelik saldırılara karşılık olarak Rusya'yı misilleme düzenlemek ile tehdit etti. "Yok edilen her işgalci, yakılan her merkezi üs ve her depo, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılar ve dahası... Bunlar Rusya'nın yaptığı hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağımızın göstergesidir" diye konuştu.

dpa / ETO,BÖ