Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı Maraş’ta düştü

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Türkiye’nin Rusya’dan kiraladığı ve Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında yer alan Beriev-200 tipi uçağın düştüğü açıklandı. Uçak’ta 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettabat bulunuyordu.
Türkiye’nin ülkede çıkan yangınların söndürülmesinde kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi uçağın Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki yangına müdahale ederken düştüğü bildirildi. Uçakta 3'ü Türk, 5'i Rus 8 mürettabatın bulunduğu açıklandı. Kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Rus Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, uçakta bulunan 8 mürettabat hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da kazayla ilgili yaptığı açıklamada, İncirlik’te havalanan bir helikopterin bölgeye gönderildiğini duyurdu. MSB yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde bugün TSİ ile saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.
Bölgedeki yangına havadan müdahalede kullanılan ve Türkiye’nin Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağının da saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştüğü haber verildi. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen ve içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, toplam 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kısaca Be-200 diye adlandırılan Beriev-200 tipi Rus uçağı, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahiptir.
DW,AFP,DHA/ETO,JD
©️ Deutsche Welle Türkçe
Bakan Pakdemirli, THK uçaklarının kapasitesi yetersiz olduğundan yangınlara müdahalede kullanılmadığını söyledi. THK’da görev yapmış Bayram Duman "Uçaklar eski değil, kullanılsaydı Manavgat yangını büyümezdi" diyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) taslak raporu, Akdeniz'in gelecekte iklim değişikliğinin merkezi olacağını ve bölgede sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yangınların artabileceğini ortaya koyuyor.
İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de yangınlar sürerken bölgede yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.