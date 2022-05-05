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Temsili FotoFotoğraf: Russian Defense Ministry/AP Photo/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya'dan Kaliningrad'da nükleer tatbikat

31 dakika önce

Rusya Kaliningrad'da İskender füzeleriyle nükleer saldırı simülasyonu yapılan bir tatbikat düzenledi. Moskova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği durumunda bölgeye nükleer silah konuşlandırma tehdidinde bulunmuştu.

https://www.dw.com/tr/rusyadan-kaliningradda-n%C3%BCkleer-tatbikat/a-61690598

Rusya, Kaliningrad'da nükleer başlık taşıma kapasiteli füzelerle düzenlenen saldırı simülasyonu yaptığı bir tatbikat düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, taşınabilir İskender balistik füze sistemlerinin elektronik olarak fırlatıldığı simülasyonda düşman güçlere ait füze rampaları, havaalanları, koruma altındaki altyapı, askeri teçhizat ve komuta noktalarına tekli ve çoklu saldırıların tatbik edildiğini bildirdi.

Füzelerin fırlatılmasının ardından Rus askeri personelinin "olası misilleme saldırısı"na karşı konum değiştirme tatbikatı da yaptığı, tatbikatın radyasyon ve kimyasal kirlilik koşullarındaki eylemleri de içerdiği bildirildi. Tatbikata 100'ü aşkın Rus askerinin katıldığı açıklandı.

Rus toprağı olan Kaliningrad, Polonya, Litvanya ve Belarus arasında kalan, kuzeyde Baltık Denizine açılan bir bölge.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasının hemen ardından nükleer güçlerini yüksek alarm konumuna geçirmiş, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın savaşa doğrudan müdahil olması durumunda taktik nükleer silahlar kullanabilecekleri mesajını vermişti.

Moskova'da İsveç ve Finlandiya rahatsızlığı

Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması durumunda Kaliningrad'a nükleer silah ve hipersonik füzeler konuşlandırabileceği uyarısı yapmıştı.

Soğuk Savaş döneminde askeri tarafsızlık ilkesini benimseyen iki İskandinav ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında NATO üyeliğini düşünüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de iki ülkeye kapılarının açık olduğu mesajını vermişti. Finlandiya'nın 12 Mayıs'ta üyelik başvurusunda bulunması bekleniyor. İsveç'te de NATO üyeliği için meclis çoğunluğu bulunuyor.

Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya'nın ve İsveç'in İttifak'a üye olması Baltık bölgesinde güç dengelerinin NATO lehine değişmesi anlamına geliyor.

AFP,rtr/BK,TY

 

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