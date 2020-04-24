 Rusya’dan İran’a nükleer yakıt | DÜNYA | DW | 29.04.2020

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DÜNYA

Rusya’dan İran’a nükleer yakıt

Rusya, İran ile nükleer enerji alanındaki işbirliğine büyük önem atfedildiğine dikkat çekerek, Buşehr santraline nükleer yakıt sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Rusya, İran'a nükleer yakıt sevkiyatı yapııyor

Rusya, İran'a nükleer yakıt sevkiyatı yapııyor

Rusya, İran'a nükleer yakıt sevkiyatı yapıldığını açıkladı. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, İran'ın ilk nükleer santrali olan Buşehr'de kullanılmak üzere nükleer yakıt sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

"Bu, nükleer santraldaki reaktörün çalışmaya devam etmesi için gerekliydi” denilen açıklamada, Rusya'nın İran ile nükleer enerji alanındaki işbirliğine de "büyük önem atfettiği” vurgulandı. Yapılan sevkiyatın miktarı ise açıklanmadı.

İran, atom bombası üretme niyete olmadığını, nükleer faaliyetlerini enerji üretmek amacıyla sürdürmek istediğini savunuyor, ilk nükleer santralinin bulunduğu Buşehr'de ikinci reaktör inşaa etme faaliyetlerini sürdürüyor.

Washington- Tahran hattında gerilim sürüyor

2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi Washington-Tahran hattında gerilimi tırmandırmış, ABD Yönetimi İran'a yönelik ağır yaptırımlarını yeniden devreye koymuştu.

Nükleer anlaşmaya taraf olan diğer BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile Almanya ise anlaşmanın korunmasından yana tavır alarak, İran'dan anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesini talep etmişti. Ancak İran, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara dikkat çekerek, kendisine anlaşma kapsamında verilen taahhütlerin tutulmadığını öne sürüyor.

İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD yaptırımlarını bypass ederek İran ile ticareti sürdürebilmek için INSTEX mekanizmasını kurmuştu.

Sözkonusu mekanizma ilk kez 31 Mart tarihinde işletildi. Üç Avrupa ülkesi, İran'ın koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin bu mekanizma işletilerek ihraç edildiğini duyurdu. Aynı gün bir açıklama yapan Alman Dışişleri Bakanlığı, İran ile ticaretin sürmesini sağlayan bu mekanizmanın geliştirileceğini açıklamıştı.

dpa/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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