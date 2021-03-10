 Rusya’dan Facebook ve Twitter’a baskı | DÜNYA | DW | 26.05.2021

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DÜNYA

Rusya’dan Facebook ve Twitter’a baskı

Rusya Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya ağlarına 1 Temmuz’dan itibaren Rus kullanıcılarının verilerini Rus topraklarındaki veri merkezlerinde tutma şartı getirdi.

Icons von Facebook und Twitter

Rusya yabancı teknoloji şirketleri üzerindeki kontrolünü arttırmak için reklam yasağı gibi cezaları kullanarak bu şirketleri ülkede ofis açmaya zorlayan adımlar atmaya devam ediyor.

Google ve Facebook'a Salı günü Moskova’nın yasadışı olarak tanımladığı içerikleri silmedikleri gerekçesi ile ceza kesildi. Twitter ise Moskova’nın isteklerine uymadığı için Mart ayından bu yana servisinin yavaşlatılması ile karşı karşıya bulunuyor.

Interfax'ın haberine göre Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Milos Wagner tarafından yapılan açıklamada Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya ağlarına 1 Temmuz'dan itibaren Rus kullanıcıların verilerini Rus topraklarındaki veri merkezlerinde tutma şartı getirildiği belirtildi. Sosyal medya ağlarının buna uymaması halinde 18 milyon rubleye (245 bin dolar) kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Wagner geçen yıl iki şirketin bu talebe uymamaktan idari olarak sorumlu tutulduğunu söyledi. Facebook ve Twitter'a Şubat 2020'de Rus veri kanununu ihlal etmekten 4 milyon ruble ceza kesilmişti.

Wagner Facebook’un cezayı ödediğini ancak Twitter’ın temyize başvurduğunu söyledi. Wagner, Roskomnadzor’un her iki şirketten 1 Temmuz'a kadar veri kanunu şartlarına nasıl uyacaklarına dair detaylı bilgi beklediklerini kaydetti.

600'den fazla yabancı şirket verilerini Rusya'da tutuyor

Roskomnadzor'dan Interfax’a yapılan açıklamada Apple, Samsung ve PayPal’ın aralarında olduğu 600'den fazla yabancı şirketin verilerini Rusya’da tuttuğu belirtildi.

Rusya Microsoft’un LinkedIn şirketinin erişimine veri saklama kurallarını ihlal ettiği için engel getirmişti. 2015 yılında geçen kanuna göre Rus vatandaşlarına ait bütün verilerin Rusya’da saklanması gerekiyor.

Reuters/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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