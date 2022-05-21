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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD Başkanı Biden
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD Başkanı Biden
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Rusya'dan Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı

3 saat önce

Rusya, aralarında ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken'in de bulunduğu 963 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.

https://www.dw.com/tr/rusyadan-biden-ve-blinkene-%C3%BClkeye-giri%C5%9F-yasa%C4%9F%C4%B1/a-61888697

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkeye giriş yasağı getirilen 963 ABD vatandaşının isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. Listede ABD Başkanı Joe Biden  ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in yanı sıra ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns de yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, önlemlerin ABD rejimini "tutumunu değiştirmeye ve yeni jeopolitik gerçeklikleri kabul etmeye zorlamak için" gerekli olduğu belirtildi.

Biden'dan Ukrayna'ya yardım paketi

ABD Başkanı Joe Biden ise bugün Ukrayna için 40 miyar dolarlık bir yardım paketine imza attı. ABD Kongresi'nde kabul edilen paketin hayata geçirilebilmesi için Biden'ın imzası gerekiyordu. Biden'ın söz konusu paketi Güney Kore'yi ziyareti sırasında imzaladığı bildirildi. Yardım paketi ile ABD'nin gelecek beş ayda Ukrayna'ya yapmayı planladığı yardımların finanse edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

dpa/BÖ,EC

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