Rusya'daki okul saldırısının bilançosu ağırlaşıyor

Rusya'daki okul saldırısında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Ölenlerin yedisinin çocuk, altısının ise yetişkin olduğu belirtildi. Putin saldırıyı "terör" olarak tanımladı.

Rusya'da Pazartesi sabahı bir okula düzenlenen silahlı saldırıda tablo giderak ağırlaşıyor.

Saldırıyla ilgili ik gelen haberlerde ölü sayısı altı olarak verilirken, ilerleyen saatlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığı kaydedildi.

Rusya Federasyonuna bağlı Udmurtia Federal Bölgesinin başkenti İjevsk'teki 88 numaralı okulda gerçekleştirilen saldırıda 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sabah gelen haberlerde yaralı sayısının 20 olduğu bildirilmişti.

Ulusal Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre saldırıda altı yetişkin ile yedi çocuk hayatını kaybetti.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Telegram aracılığıyla yapılan açıklamada, saldırının failinin de intihar ederek kendi yaşamına da son verdiği kaydedildi.

Putin'den "terör saldırısı" açıklaması

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İnsanlık dışı terör saldırısı" ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Putin'in, "Neo faşist bir gruba ait olduğu anlaşılan saldırgan tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında hayatlarını kaybeden çocuk ve yetişkinler için üzüntüsünü" dile getirdiğini aktardı. Sözcü, Putin'in yaralılara "Geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Saldırganın tişörtünde nazi sembolleri

Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaklaşık bin 200 kilometre mesafede bulunan, 1,5 milyon nüfuslu federal bölgenin yönetiminden yapılan açıklamada saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Soruşturmayı sürdüren ekibin başkanı Aleksander Bastrıkin, saldırganın olay sırasında üzerinde nazi sembolleri bulunan siyah bir tişört giydiğini ve kar maskesi taktığını söyledi. Silahlı saldırganın kimliğinin araştırıldığını ifade eden Bastrıkin, "Üzerinde herhangi bir doküman bulunamadı" dedi.

RIA haber ajansı, Bölge Valisi Aleksander Breçalov'un kimliği belirsiz saldırganın okula girdikten sonra bir güvenlik görevlisini de öldürdüğünü söyledi.

Rusya'da daha önce benzer şekilde okul saldırıları gerçekleştirildi. Bu saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl Mayıs ayında 19 yaşındaki bir saldırgan Rusya'ya bağlı Tataristan'da bir okula baskın düzenlemiş ve dokuz kişiyi öldürmüştü. Kazan kentindeki bu saldırıda hayatını kaybedenlein çoğunu çocuklar oluşturdu. Yakalanan failin yargılanmasına devam ediliyor.

Okul saldırılarındaki artış ülkede silahlanmanın daha yoğun şekilde denetlenmesi tartışmalarına yol açtı.

AFP,dpa/TY,HT