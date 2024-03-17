Rusya'da seçim protestolarında onlarca kişi gözaltına alındı

Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri için oy verme işlemlerinin son günü oy verme merkezleri, ülke içinde ve dışında protesto gösterilerine sahne oldu. Geçen ay cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ekibi ile muhalif kesimlerin "Putin'e karşı öğle vakti" sloganıyla yaptığı çağrıyla öğle saatlerinde çok sayıda kişi oy verme merkezlerinin önünde toplandı.

Rusya'nın başkenti Moskova ile St. Petersburg şehrindeki oy verme merkezlerinin önünde uzun kuyrukların oluştuğu bildirildi.

Göstericiler, Devlet Başkanı Putin'in yeniden seçileceğine kesin gözüyle bakılan seçimi demokratik olmadığı gerekçesiyle eleştiren göstericiler, protestolarla hoşnutsuzluklarını ifade etmeyi hedefliyor.

İnsan hakları örgütü OVD Info'nun verilerine göre, protesto gösterilerinde ülke genelinde 70'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kazan'da 30 kişinin gözaltına alındığı, Moskova ve St. Petersburg'da da gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.

Çekya'nın başkenti Prag'da Rusya'daki seçimler protesto edildi Fotoğraf: Vit Simanek/CTK/picture alliance

Rusya'da oy verme işlemleri 15 Mart'ta başlamıştı. Oy verme işlemlerinin sürdüğü ilk iki günde de protesto eylemleri düzenlenmiş, muhalif seçmenler oy pusulalarını geçersiz kılmak için oy sandıklarına boya atmıştı. Bu eylemler sonrasında da çok sayıda kişi "vandalizm" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Vatandaşları seçim protestolarına katılmamaları için uyaran Rus yetkililer ise bunun cezai yaptırımı olacağını duyurmuştu.

Navalnaya'dan oy pusulalarını geçersiz kılma çağrısı

Birçok Avrupa başkentinde de Navalni yanlıları ve muhalifler, Rus temsilciliklerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Navalnaya, Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da Almanya'nın başkenti Berlin'deki oy verme merkezine gitti. Navalnaya, "Putin'e karşı öğle vakti" sloganıyla oy verme merkezlerine gitme ve Putin'e karşı diğer adaylara oy verme veya "Navalni" yazarak oy pusulasını geçersiz kılma çağrısı yaptı.

Putin beşinci kez devlet başkanı olacak

Rusya'da bu akşam sona erecek seçimlerde Putin'in karşısında sadece Kremlin'in onay verdiği üç aday yarışıyor. Bu isimler, Putin'e ya da Kremlin'in politikalarına sadık siyasi partilerin adayı olarak seçime katılıyor. Seçim komisyonu, muhalif isimlerin adaylığına izin vermemişti.

Yapılan anketler, Putin'e karşı yarışacak üç adayın da hiçbir şansı olmadığını gösteriyor. Putin, seçimi kazandığı takdirde beşinci kez devlet başkanlığı görevini üstlenmiş olacak.

DW, AFP, dpa/JD, CÖ

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