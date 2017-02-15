Rusya’da protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Rusya’da Ukrayna Savaşı’nı protesto etmek amacıyla Pazar günü düzenlenen gösterilerde 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bağımsız gözlemci grubu Owd-Info’nun verdiği bilgiye göre ülkenin 14 kentinde barış isteyen göstericiler bir araya geldi, polis 60’dan fazla vatandaşı gözaltına aldı. Organizasyon bu sayının gün içinde daha da yükselebileceğini belirtti. Polis müdahalesinin olduğu kentler, Vladivostok, Irkutsk ve Tomsk olarak sıralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protesto gösterilerinde polislerin göstericileri sürükleyerek gözaltına aldığı görülüyor.

Bağımsız gözlemci grubu Owd-Info Rusya’nın Ukrayna'yı işgal operasyonunun başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya’da 13 bin 800 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Alman Haber Ajansı (dpa) muhabirinin aktardığına göre başkent Moskova’da turistlerin de ziyaret ettiği Kremlin’in karşısındaki meydan polisler tarafından metal çitlerle geçici olarak kapatıldı. Yeni protesto gösterileri düzenlenebileceği ihtimaline karşılık kurşuna dayanıklı yelek ve kask giyen özel polis kuvvetleri Moskova’da birçok noktada (OMON) hazır bekliyor. Silahlı polislerin parlamento binası önünde de görev yaptığı bildiriliyor. Cezaevinde olan muhalif lider Aleksiy Navalni vatandaşlara savaşa karşı sokağa çıkarak gösteri yapma çağrısında bulunmuştu.

dpa / HT,BÖ

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