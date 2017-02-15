Rusya'da okula saldırı: En az 11 ölü

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda dokuzu öğrenci en az 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Silahlı saldırının yanı sıra bir de patlama sesi duyulduğu bildirilirken, saldırganların sayısı konusunda ise çelişkili bilgiler verildi. Ajansların verdiği bilgilere göre, genç yaştaki iki saldırgandan biri gözaltına alınırken diğeri ise vurularak öldürüldü. TASS haber ajansında, "İlk alınan bilgilere göre, Kazan'daki okula saldırı düzenleyen ikinci saldırgan bina içinde öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde okulun önünde birçok ambulansın bulunduğunu ve çok sayıda yardım görevlisinin okula girdiği görüldü. Ayrıca binadaki camların kırıldığı da göze çarptı.

Kazan Moskova'nın 720 km. doğusunda yer alıyor. Rusya'da okullar bir haftalık tatilin ardından salı günü yeniden açılmıştı.

AFP,AP,Reuters/BÖ,JD

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