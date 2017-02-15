 Rusya′da okula saldırı: Çoğu çocuk 8 kişi öldü | DÜNYA | DW | 11.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya'da okula saldırı: Çoğu çocuk 8 kişi öldü

Rusya'nın Kazan kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çoğu öğrenci ve öğretmen en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında 19 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı bildirildi. 

Kazan'da saldırının düzenlendiği okul

Kazan'da saldırının düzenlendiği okul

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırıda çoğu öğrenci sekiz kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Minnihanov olayı "büyük bir trajedi" olarak nitelendirdi. Saldırı sonrasında 19 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı bildirildi. 

Zanlıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

19 yaşındaki zanlının dört yıl önce okuldan mezun olduğu ve saldırı öncesinde Telegram üzerinden mezunu olduğu okula yönelik bir eylem planlandığını açıkladığı ortaya çıktı. Zanlının okul binasına ana kapıdan giriş yaptığı ve elindeki makineli tüfekle etrafa ateş açtığı belirtildi. Olayın ardından yayınlanan ilk haberlerde ikinci bir saldırganın daha olduğu iddiaları ortaya atılmıştı ancak bu iddialar teyit edilmedi. 

Russland Kasan Schießerei im Gymnasium Nr. 175

Putin'den başsağlığı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Devlet Başkanı silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden çocukların yakınlarına başsağlığı ve olayda yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletmektedir" denildi. 

Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde okulun önünde birçok ambulansın bulunduğu ve çok sayıda yardım görevlisinin okula girdiği görülmüştü. Ayrıca binadaki camların kırıldığı da göze çarptı.

Kazan Moskova'nın 720 kilometre doğusunda yer alıyor. Rusya'da okullar bir haftalık tatilin ardından salı günü yeniden açılmıştı.

AFP,AP,Reuters/BÖ,JD
© Deutsche Welle Türkçe

 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail'in hava saldırılarına kınama

İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında dokuzu çocuk 24 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine tepki yağdı. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği’nden İsrail’i kınayan açıklamalar geldi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  