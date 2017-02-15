Rusya'da okula saldırı: Çoğu çocuk 8 kişi öldü

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırıda çoğu öğrenci sekiz kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Minnihanov olayı "büyük bir trajedi" olarak nitelendirdi. Saldırı sonrasında 19 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

19 yaşındaki zanlının dört yıl önce okuldan mezun olduğu ve saldırı öncesinde Telegram üzerinden mezunu olduğu okula yönelik bir eylem planlandığını açıkladığı ortaya çıktı. Zanlının okul binasına ana kapıdan giriş yaptığı ve elindeki makineli tüfekle etrafa ateş açtığı belirtildi. Olayın ardından yayınlanan ilk haberlerde ikinci bir saldırganın daha olduğu iddiaları ortaya atılmıştı ancak bu iddialar teyit edilmedi.

Putin'den başsağlığı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Devlet Başkanı silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden çocukların yakınlarına başsağlığı ve olayda yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletmektedir" denildi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde okulun önünde birçok ambulansın bulunduğu ve çok sayıda yardım görevlisinin okula girdiği görülmüştü. Ayrıca binadaki camların kırıldığı da göze çarptı.

Kazan Moskova'nın 720 kilometre doğusunda yer alıyor. Rusya'da okullar bir haftalık tatilin ardından salı günü yeniden açılmıştı.

AFP,AP,Reuters/BÖ,JD

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