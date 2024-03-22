Rusya'da konser salonuna saldırı: 40 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yakınında bir konser salonuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'ün üzerinde yaralı var.

Moskova Oblastında yer alan Krasnogorsk kentinde bir konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği, olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Rus iç istihbaratı Federal Güvenlik Servisi (FSB), olayda ilk belirlemelere göre terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ün üzerinde yaralı olduğunu açıkladı. Olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı.

Ulusal Muhafızlar Servisi Rosgvardia'dan yapılan açıklamada, faillerin yakalanması için operasyon yürütüldüğü ve binadaki tahliyelerin sürdüğü bildirildi.

Fotoğraf: REUTERS

Olay yerinden sosyal medyada paylaşılan ve orijinalliği henüz teyit edilmemiş görüntülerde, silahlı ve kamuflaj kıyafetli dört kişinin otomatik silahlarla konser salonu önünde bulunan insanların üzerine ateş açtığı, binadan alevler ve siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.

Rus haber ajansları binada hala mahsur kalan insanların bulunduğunu, olay yerine 50 ambulans ekibi gönderildiğini bildirdi.

Olay yerinde bulunan RIA Novosti haber ajansından bir gazeteci, kamuflaj kıyafetli kişilerin binada otomatik silahlarla 10-15 dakika boyunca ateş ettiğini, ardından "bir el bombası ya da yangın bombası" fırlattıklarını kaydetti. Yangının binada hızla yayıldığı belirtiliyor.

Fotoğraf: Maxim Shemetov/REUTERS

Moskova'da tüm etkinlikler iptal

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada "büyük bir trajedi yaşandığını" belirterek "kurbanların" yakınlarına taziye dileklerini bildirdi.

Sobyanin daha sonra yaptığı açıklamada bu haftasonu Moskova'da planlanan spor ve kültürel etkinlikler gibi tüm kamuya açık etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Maxim Shemetov/REUTERS

Beyaz Saray: Ukrayna bağlantısına dair bir işaret yok

Olayın hemen ardından ABD yönetimi, olayda Ukrayna bağlantısına dair bir işaret bulunmadığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Açılan ateşte Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna dair bu sefer bir işaret bulunmamakta" ifadelerini kullandı.

Olayın detaylarıyla ilgili konuşabilmek için henüz çok erken olduğunu belirten Kirby, "Ancak görüntüler dehşet verici. Düşüncelerimiz bu korkunç silahlı saldırının kurbanlarıyla. Haberi daha almamış anneler babalar, ağabey ve ablalar, kız ve erkek çocuklar var. Bu çok zor bir gün olacak" diye konuştu.

Saldırıyla ilgili Ukrayna'dan da açıklama geldi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin baş danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın olayla hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri: Washinton nereden biliyor?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek tüm dünyaca kınanması gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Kirby'nin açıklamasına tepki göstererek "Washington'daki yetkililer daha bir trajedinin ortasındayken neye dayanarak birinin masumiyetiyle ilgili çıkarımda bulunabiliyor?" sorusunu yöneltti. Zakharova, Washington'ın elinde bilgiler varsa bunu Rusya ile paylaşması ya da bu tür açıklamalarda bulunmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada "aşırılıkçıların" Moskova'da saldırı planları yaptığına dair uyararak ABD vatandaşlarının Moskova'daki kalabalık yerlerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

rtr,AP,AFP/BK,ET

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