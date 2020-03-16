 Rusya′da karantina ihlaline 7 yıla kadar hapis | AVRUPA | DW | 25.03.2020

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AVRUPA

Rusya'da karantina ihlaline 7 yıla kadar hapis

Rusya, karantina düzenlemelerini ihlal edenlere ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor. Yedi yıla kadar hapis cezasına varan önlemler içeren kanun teklifiyle insanların karantina kurallarına uymaya zorlanması hedefleniyor.

Moskova

Moskova

Rusya parlamentosuna sunulan kanun teklifinde, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamalarına uymayanlarına 500 bin ruble (Yaklaşık 41 bin TL) ile 2 milyon ruble (Yaklaşık 165 bin 700 TL) arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

ihlali gerçekleştiren kişinin, bir başkasının ölümüne neden olması ya da diğer insanlara kasten virüs bulaştırması hâlindeyse bu kişi beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. İki ya da daha fazla kişinin ölümüne neden olanlara ise yedi yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Parlamentonun alt kanadı Duma'nın başkanı Viyaçeslav Volodin ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinden bir başka milletvekili tarafından sunulan kanun teklifinin önümüzdeki hafta onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kurallara uyulmaması endişe yaratıyor

Rusya, yurt dışından gelenlerden 14 gün süreyle kendilerini karantinaya almalarını istiyor. Ancak yetkililer birçok insanın karantina kurallarına uymamasından şikâyetçi.

Ülkede şu ana kadar 658 koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı. Ancak aynı zamanda koronavirüsle mücadele biriminin başında olan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, gerçek vaka sayısının muhtemelen resmi rakamlardan "önemli ölçüde" daha yüksek olduğu konusunda uyardı.

DW,AFP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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