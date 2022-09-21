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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinFotoğraf: Russian Presidential Press Service/AP Photo/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya'da kısmi seferberlik: 300 bin yedek askere çağrı

2 saat önce

Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 300 bin yedek asker göreve çağrıldı. Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın sadece Ukrayna'ya karşı değil Batı'ya karşı da savaştığını söyledi.

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Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerinde referandum kararı alınması sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin kısmi seferberlik ilan etti. Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında "Ülkemizin toprak bütünlüğü için tüm araçları kullanacağız" diyen Putin, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın tavsiyesi üzerine bu kararı aldığını ve ilgili kararnameyi imzaladığını duyurdu. Rusya'da kısmi seferberlik bugün yürürlüğe girecek.

Putin "Kısmi seferberlikten söz ediyoruz, bu halihazırda yedek durumundaki vatandaşların ve öncelikle de silahlı kuvvetlerde görev yapmış olan belli bir alanda askeri uzmanlığa ve gerekli deneyime sahip olanların askere çağrılacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

Rusya'nın kontrolündeki bölgeleri savunacaklarını söyleyen Putin "Ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edildiğinde Rusya'yı ve halkımızı korumak için elimizin altında olan tüm araçları kesinlikle kullanacağız. Bu bir blöf değildir" ifadelerini kullandı. Putin, Batı'nın Rusya ile Ukrayna arasında bir barış istemediğini, Rusya'yı "zayıflatmak, bölmek ve bunun sonucunda yıkmak" istediğini ileri sürdü.

Amaçlarının Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini "özgürleştirmek" olduğunu söyleyen Putin, ayrıca yerli silah üretimini güçlendirmek istediklerini ve bunun için mali kaynakların artırılması talimatı verdiğini de kaydetti. 

Ukrayna'daki Rus askerleri
Ukrayna'daki Rus askerleriFotoğraf: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Yedek askerler göreve çağrıldı 

Putin'in konuşmasının ardından Savunma Bakanı Sergey Şoygu da imzaladığı kararnameye dayanarak 300 bin yedek askeri göreve çağırdı. Kısmi seferberliğin askeri deneyimi olan kişileri ilgilendirdiğini belirten Şoygu, öğrencilerin ve halihazırda askeri görevlerde bulunan kişilerin kapsam dışı olduğunu ifade etti. 

Şoygu, uzun bir süre sonra Rusya'nın Ukrayna'da verdiği kayıplara ilişkin de bilgi vererek çatışmalarda 5 bin 937 askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak Ukrayna gizli servisi ve uluslararası gözlemciler bu sayının daha yüksek olduğunu iddia ediyor. 
Şoygu, Ukrayna'nın ise 60 binden fazla askerinin öldüğünü, yaklaşık 50 bin askerinin de yaralandığını ileri sürdü. Ukraynalı yetkililer, geçen Ağustos ayında çatışmalarda 9 bin askerinin öldüğünü açıklamıştı. 

Putin'in seferberlik kararı Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna kentleri Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijiya'da referandum düzenleme kararı alınmasından sonra geldi. 23 ve 27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan referandumda halka Rusya'ya katılıp katılmadığı sorulacak.

AFP, dpa / EC, HS

 

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