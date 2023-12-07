Rusya'da Devlet Başkanlığı seçim tarihi belli oldu

Rusya'da parlamentonun üst kanadı Federal Konsey, Devlet Başkanlığı seçimlerinin tarihini 17 Mart 2024 olarak belirledi. Tarihin belirlenmesiyle resmi seçim kampanyaları dönemi de başlamış oldu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beşinci görev dönemi için adaylığını yakında açıklaması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in adaylığı konusundaki bir soruyu "Henüz Putin tarafından yapılmış bir açıklama yok. Dolayısıyla bu noktada sabırlı olalım" diye yanıtladı. Putin'in geçen yıl iptal ettiği geleneksel yıl sonu basın toplantısını bu yıl düzenleyeceği ve adaylığını bu geniş katılımlı toplantıda açıklayabileceği belirtiliyor.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, oy verme işlemleri için sandıkların üç gün boyunca açık kalacağını, Ukrayna'da ilhak edilen Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki oy kullanma işlemleriyle ilgili kararın daha sonra verileceğini açıkladı.

Putin'e özel anayasa değişiklikleri

Eski KGB istihbarat ajanı Putin, 1999 yılından bu yana Devlet Başkanı ve Başbakan olarak iktidarı elinde bulunduruyor. Putin, 2000, 2004, 2012 ve 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak toplamda dört dönem görev yaptı. Ancak başlangıçta devlet başkanının görev süresi dört yıldı ve art arda iki dönem sonrası devlet başkanlığı için yeniden aday olmak mümkün değildi.

Putin ilk iki devlet başkanlığı dönemi sonrasında, dönemin hukuki koşullarınca üçüncü kez aday olamayacağı için 2008-2012 yılları arasında Başbakanlık koltuğuna geçmiş ve devlet başkanlığını kendisine yakın isimlerden Dimitri Medvedev'e devretmişti.

2012'de görev süresi sıfırlanarak yeniden devlet başkanı seçildi, aynı yıl yapılan değişiklikle devlet başkanlarının görev süresi altı yıla çıkarıldı. Putin 2018'deki son seçimlerde de koltuğunu korudu. Ancak art arda iki dönem görev yaptığı için 2024'te aday olamaması gerekiyordu. Putin, bu engeli aşmak üzere 2020'de anayasa reformuadı altında anayasayı değiştirdi. Değişiklikler öncesindeki görev dönemi sayılmadığı için Putin'in 2024'te kazanması durumunda bu ilk dönem sayılacak, dolayısıyla Putin 2030 seçimlerinde de aday olup 2036'ya kadar ülkeyi yönetebilecek.

Karşısında güçlü rakip yok

Putin, 2018'deki son seçimlerde oyların yüzde 76,69'unu almıştı. 17 Mart'ta kendisine karşı yarışabilecek isimlerin ise seçimleri kazanma şansı bulunmuyor. Liberal muhalif politikacı Grigori Yavlinski, Ukrayna'da ateşkes ilan edilmesi ve barış müzakerelerine oturulması çağrısı yaparak seçimlerde yeniden aday olmak istediğini belirtmişti. Ancak 2018 seçimlerinde oy oranı yüzde 1,05'te kalan 71 yaşındaki politikacının, adaylık için gerekli 10 milyon imzayı toplaması olası görülmüyor. Yavlinski'nin şimdiye kadar yaklaşık 20 bin imza topladığı belirtiliyor.

Hapisteki muhalif Aleksey Navalni'nin yandaşları ise Perşembe günü "Putinsiz Rusya" kampanyası başlattı. Yurt dışında sürgünde yaşayan Navalni taraftarlarınca yürütülen kampanyada seçmenlere Putin dışındaki adaylara oy vermeleri çağrısı yapılıyor.

dpa,AFP/BK,EC

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