Rusya'da 25 bin yeni vaka

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 142 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu, virüsün Delta varyantının etkili olduğu ülkede 2 Ocak'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı. Cumartesi günü 697 olan ölü sayısı ise pazar günü biraz azalarak 663'e düştü.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bir süre önce kaldırıldığı 146 milyonluk ülkede aşılama oranının da henüz yüzde 16'da olması endişeleri daha da artırıyor. Seyahat kısıtlamasının 21 Haziran'da kalkmasıyla beraber her gün binlerce Rus turist Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. 22-29 Haziran haftasında sadece Antalya'ya 120 bin Rus turistin geldiği açıklanmıştı. Rusya'dan Türkiye'ye girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırdığına veya hastalığı son 6 ay içerisinde geçirdiğine dair resmi belge ibraz edenlerden ayrıca negatif PCR test sonucu talep edilmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının dünya genelinde etkli olduğunu açıklamasının ardından Türkiye'de de bu varyantın arttığı duyurulmuştu.

Putin'den aşı yaptırma çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aşı konusunda söylentiler yerine uzmanlara kulak verilmesi gerektiğini belirterek, herkesi bir an önce aşı yaptırmaya çağırdı. Halkın aşıya karşı şüpheyle yaklaşığı ülkenin başkenti Moskova'da kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi. Ağustos ortasına kadar kamu hizmetlerinde çalışanların yüzde 60'ının aşılanması planlanıyor.

Rusya'nın ölü sayısını gerçeğin altında açıkladığını savunan bazı uzmanlar, sadece otopsi sonucunda birincil ölüm nedeni koronavirüs olarak tespit edilenlerin kayıtlara geçtiğini öne sürüyor. Salgının merkezi durumunda olan başkent Moskova'da 7 bin 624 vaka kayıtlara geçerken 111 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Rusya'da bugüne kadar 137 bin 925 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 5,6 milyon kişide de virüs tespit edildi.

Rusya'ya komşu olan Kazakistan'da ise pazar günü 3 bin 3 vaka ile salgının başından beri günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

AFP / GY,ET

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