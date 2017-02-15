 Rusya′da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü | DÜNYA | DW | 20.09.2021

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DÜNYA

Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü

Rusya’nın Perm kentinde bulunan bir üniversitede, silahlı bir saldırgan en az sekiz kişiyi öldürdü, yaklaşık 20 kişiyi de yaraladı. Üniversite yönetimi, saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

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Rus haber ajansı Interfax'ın bildirdiğine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık bin 200 kilometre doğusunda yer alan Perm kentinde, bir üniversitede silahlı saldırı düzenleyen bir saldırgan en az sekiz kişinin ölümüne, yaklaşık 20 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Olayın yaşandığı üniversiteden yapılan açıklamada, yüzü maskeli saldırganın öldürülerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Russland | Schießerei an der Universität von Perm

Sosyal medya platformu Telegram üzerinden yayınlanan görüntülerde çok sayıda kişinin, pencerelerden atlayarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü. Olay esnasında öğrencilere dersliklerde saklanma ve kapıları içeriden kilitleme çağrısı yapıldığı, çok sayıda öğrencinin de barikatlar kurarak kendilerini korumaya çalıştığı belirtiliyor. Aynı şekilde öğretim görevlilerinin de kendi bürolarında saklandıkları ifade ediliyor.

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olayın sebebi ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadığı duyuruldu. Rus makamları, olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını bildirdi.

dpa,Reuters / ET,HS
© Deutsche Welle Türkçe

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