Rusya: Zhibek Zholy'ye el konmadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sakarya'nın Karasu Limanı'nda demirli bulunan Zhibek Zholy adlı gemiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksey Zaitsev, Rus bandıralı gemiye Ukrayna tahılı taşıdığı şüphesiyle Karasu'da Türk makamlarınca el konduğu yönündeki haberleri yalanladı. Zaitsev, 7 bin 146 detveyt tonluk geminin Türkiye'de "standart prosedürlerden geçirildiğini" söyledi.

Ukrayna Başsavcılığı, Türkiye Adalet Bakanlığı'na bir mektup göndererek Rus işgali altındaki Berdyansk limanından yola çıkan ve Sakarya'nın Karasu Limanı'na giden yük gemisine el konmasını istemiş, bu talebe gerekçe olarak da gemiye Ukrayna'ya ait 4 bin 500 ton tahıl yüklendiğini ileri sürmüştü. Söz konusu geminin beş gündür Karasu Limanı'nın yaklaşık yarım mil açığında demirli olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, 1 Temmuz tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgal altındaki Berdansk'tan çıkan 'Zhibek Zholy' gemisi Karasu Limanı'na girdi. Ukrayna Başsavcılık Ofisi’nden aldığımız yazıya istinaden Türk tarafının ilgili tedbirleri almasını rica ettik. Türk makamları ile iyi iletişim ve yoğun iş birliğimiz var. Alınacak kararların Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etme girişimlerini önleyeceğinden eminim" demiş; ve daha sonra da Ukrayna devlet televizyonunda gemiye yerel sahil güvenlik ekiplerince el konduğunu ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ise Pazartesi günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada Zhibek Zholy adlı geminin henüz hedefine varmadığını söylemişti. Lavrov geminin Rus bandıralı olsa da Rusya'ya değil Kazakistan'a ait olduğunu, gemideki yükün de Estonya ile Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca taşındığını dile getirmişti. Kazakistan merkezli KTZ Express şirketi ise, kendilerine ait olan bu gemiyi herhangi bir yaptırım altında olmayan Rus şirketi Green Line'a kiraladıklarını açıklamıştı.

Bu arada Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili de, sorunun "kalkış yerindeki bir yetki boşluğundan kaynaklandığını" belirterek geminin belgelerinin incelendiğini söylemişti. Karasu'daki görgü tanıkları da dün geminin yerinden hareket etmediğini, sadece Pazar günü bir teknenin gemiye yaklaştığını ve daha sonra da tekrar uzaklaştığını ifade etti.

DW,Reuters,AFP / EC,ET