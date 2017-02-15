Rusya ve Türkiye arasında yeni S-400 anlaşması yolda

Rusya'da devlete bağlı silah ihracatı şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksander Mikheyev, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin yakında hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili yeni bir anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Yeni S-400 anlaşmasına ilişkin Türk tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'den yeni yaptırım tehdidi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması Türkiye ve ABD ilişkilerinde tansiyonu yükseltmiş ve ABD, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu. ABD, Donald Trump'ın başkanlığının son günlerinde ABD'deki CAATSA yasası (Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir ile üç kurum yetkilisine yaptırım uygulanması kararı almıştı. Bu kişiler Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz ve Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu. Söz konusu yaptırım, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) yapılacak tüm Amerikan ihracatının yasaklanmasını, SSB Başkanı İsmail Demir ile üç çalışanın hesaplarının dondurulması ve vize sınırlaması getirilmesini öngörüyor.

Türkiye'nin Rusya ile yeni bir anlaşma yapabileceği yönünde haberler geçen Temmuz ayında basına yansıdığında ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan yeni büyük silah sistemlerinin satın alınması durumunda yeni yaptırımlarındevreye gireceği uyarısı yapmıştı.

Reuters/HS,SSB

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