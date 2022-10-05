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Vladimir Putin'in Ukrayna'nın dört bölgesinin ilhakının ardından yaptığı konuşma, Kırım'da izlenirken, 30 Eylül 2022
Vladimir Putin'in Ukrayna'nın dört bölgesinin ilhakının ardından yaptığı konuşma, Kırım'da izlenirken, 30 Eylül 2022Fotoğraf: AP Photo/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya: Ukrayna'nın geri aldığı her yeri geri alacağız

24 dakika önce

Ukrayna ordusu ülkenin doğusundaki ilerleyişini sürdürürken Kremlin, bu bölgeleri Ukrayna'dan geri alacaklarını iddia etti. Putin Ukrayna halkı ve kültürüne "büyük saygı duyduklarını" söyledi..

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Rusya, Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ordusunun Rus güçlerin elinden alarak kontrolü yeniden sağladığı bölgeleri yeniden ele geçireceklerini savundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin bazı bölgelerden çekilmesine değinerek, "Bu konuda bir çelişki söz konusu değildir" ifadesini kullandı. Rusların bu bölgelerde kontrolü yeniden sağlayacaklarını söyleyen Peskov, "Bu bölgeler sonsuza kadar Rusya'ya ait olacaktır" diye konuştu. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü, "Bir kez daha tekrar ediyorum: Belirli bölgeler yeniden alınacak ve biz Rusya'da yaşamak isteyen halkla görüşmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Peskov'un açıklamasından birkaç saat önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki dört bölgenin ilhakına ilişkin parlamentoda kabul edilen yasa tasarısını imzalamıştı. Böylece ilhak süreci tamamlanmış oldu. Buna rağmen Rusya, kendi yasalarına göre ilhak ettiği bölgelerin tamamında kontrolü henüz sağlayabilmiş değil.

Putin: İstikrarı sağlayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak ettikleri dört Ukrayna bölgesinde istikrarı sağlayacakları mesajını verdi.

Çarşamba günü öğretmenler için düzenlenen bir ödül töreninde açıklamalarda bulunan Putin, "Durumun istikrara kavuşturulacağından yola çıkıyoruz" diye konuştu. Açıklamaları televizyonda yayınlanan Putin, "Biz her zaman, ve hatta bir trajedinin yaşandığı bugün bile, Ukrayna halkına, Ukrayna kültürü, dili, edebiyatı vesaireye büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da düzenlenen tartışmalı referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı. Rusya'nın ilhak ettiği bu bölgeler, Ukrayna'nun uluslararası hukukça tanınan topraklarının yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

Son haftalarda, Ukrayna ordusunun, ülkenin doğusu ve güneyinde toprak kazanımları elde ettiği aktarılıyor.

Rusya, söz konusu bölgelere gerçekleştirilecek her tür saldırıyı Rusya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak değerlendireceğini, ve "Rus topraklarını savunmak için her tür araca başvurabileceğini" açıklamıştı.

Reuters,dpa/BÜ,BK

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