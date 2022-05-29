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Fotoğraf: Rick Mave/ZUMA Wire/IMAGO
PolitikaAvrupa

Rusya Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını artırıyor

3 saat önce

Rus güçleri, Donbas'taki Severodonetsk kentine saldırılarını artırdı. Kentteki binaların yüzde 90'ının zarar gördüğü açıklanırken, Ukrayna Batı'dan uzun menzilli silah talebini yineledi.

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Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta bulunan stratejik açıdan önemli olan Lyman kentini ele geçirdiklerini iddia etmesinin ardından Severodonetsk kentine saldırılarını artırdı.

Rusya’nın Ukrayna saldırısında dördüncü aya gidilirken, Rus işgal kuvvetleri Luhansk bölgesini tamamen ele geçirmeye çalışıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan cumartesi günü yapılan açıklamada,Lyman kentinin  kontrolünün sağlandığı iddia edildi. Ukrayna Savunma Bakanı Hanna Malyar ise Lyman’daki çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Lyman kentine 40 km. uzaklıkta bulunan Severeodonetsk kentinin Rus kuvvetlerinin yoğun saldırısı altında olduğu bildirildi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanı’nın pazar günü yaptığı açıklamada, “Rusya ağır silahlarla Severeodonetsk civarına saldırılar düzenledi. Çatışmalar devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Kentin valisi ise kentteki binaların yüzde 90'ının zarar gördüğünü ve son saldırılarda 14 yüksek binanın zarar gördüğünü ifade etti.

Rus silahlarının ayrıca Lysychansk – Bakhmut yolunu vurduğu, buranın Ukrayna güçlerini kuşatmak açısından stratejik önemde olduğu belirtildi.  Lysychansk emniyet güçleri, kentte "önemli çapta yıkım” görüldüğünü belirtti.

Ukrayna silah çağrısını yineledi

Ukrayna ise Batı’dan talep ettiği uzun menzilli silah çağrısını  yoğunlaştırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı danışmanlarından ve barış müzakerecilerinden Mykhailo Podolyak, Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yapımı uzun menzilli çoklu roket atıcıların gönderilmesi çağrısını yineledi. ABD yetkililerinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu sistemlere ilişkin kararın önümüzdeki günlerde verileceği söylendi. Podolyak, "70 km uzaktan saldırıya uğradığınızda ve karşılık verecek bir şeyiniz olmadığında savaşmak çok zor. Etkili silahlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de silahlara ilişkin “iyi haberleri” bu hafta beklediklerini açıkladı. Video mesajında Rusya’yı “terör” politikaları izlemekle suçlayan Zelenskiy , “Dünyaya Rusya’nın resmi olarak ‘terörist devlet” ve “terörizm sponsoru” olarak tanınması gerektiğini hatırlatmaya devam edeceğim” dedi. Zelenskiy, hafta başında Brüksel’de yaılacak olan Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de katılımcılara bu konudan bahsedeceğini ifade etti.

rtr / AI, BÖ

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