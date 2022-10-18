Rusya Ukrayna'daki altyapıyı hedef aldı

Rusya'nın Ukrayna kentlerine yönelik saldırıları bugün de sürdü. Hava saldırılarında başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte enerji ve altyapı tesislerinin hedef alındığı bildirildi.

Rusya'nın çeşitli Ukrayna kentlerine yönelik hava saldırıları bugün de devam etti. Başkent Kiev'in yanı sıra Harkiv, Dnipropetrovsk ve Mikolayiv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgenin roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğu bildirildi.

Rusya'nın saldırılarda başkent Kiev'de bulunan bir enerji tesisini de vurduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Dnipro (Dinyeper) nehri yakınlarındaki enerji tesisine yönelik 3 hava saldırısı meydana geldiğini açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da saldırılarda kritik altyapının hedef alındığını açıkladı.

Timoşenko ayrıca Dnipro kentindeki iki farklı enerji tesisinin de vurulduğunu ve söz konusu tesislerin saldırıda "ciddi hasar aldığını" söyledi. Kiev'in batısındaki Jitomir kentinde de bir altyapı tesisinin vurulduğu ifade edildi.

Rusya Ukrayna'ya yönelik pazartesi günkü saldırılarında da üç bölgede önemli altyapıyı hedef almıştı. Ukrayna hükümeti saldırılar sonrası yüzlerce kent ve köyde elektrik kesintileri meydana geldiğini açıkladı.

Rusya, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i insansız hava araçlarıyla (İHA) vurmuştu. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda İran yapımı kamikaze İHA'larının kullanıldığını iddia ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFP,Reuters,dpa/BÖ,BK