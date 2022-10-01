Rusya Ukrayna'da stratejik kasabadan çekildi

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki stratejik Lyman kasabasındaki askerlerini çektiğini açıkladı. Moskova, askerlerin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması riski nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Lyman kasabasındaki askerlerini çektiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu kararın, kasabadaki yaklaşık 5 bin Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması riski nedeniyle alındığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, askerlerin "daha avantajlı hatlara" çekildiğini belirtti.

Stratejik öneme sahip Lyman, aylardır bölgedeki Rus askeri operasyonlarında lojistik ve ulaşım bakımından kilit rol oynuyordu.

Lyman'daki yenilgi, Rusya'nın Ukrayna'da Donetsk dâhil dört bölgeyi ilhak etmesininardından geldi. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında bağımsızlıklarını ilan ederek "halk cumhuriyeti" adını kullanmaya başlamış, Herson ve Zaporijya bölgeleri ise Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal sürecinde Rus kontrolüne geçmişti. Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın büyük bölümü ile Donetsk'in yüzde 60'ı Rusya'nın kontrolünde bulunuyor.

Rusya; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı topraklarına katmak için bu dört bölgede silah tehdidi altında referandumlar düzenlemişti. Tartışmalı referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.

Kadirov'dan nükleer silah çağrısı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov, Lyman'daki yenilgi sonrası Moskova'nın nükleer silah seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Telegram üzerinden yayımladığı mesajda, Lyman'daki askerleri geri çeken Rus komutanları eleştiren Kadirov, "Kişisel görüşüm, sınır bölgelerinde sıkıyönetim ilanı ve düşük verimli nükleer silahlar kullanımı gibi daha sert önlemler alınması gerektiği yönünde" dedi.

DW,rtr,dpa/CÖ,JD