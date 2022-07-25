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Ägypten | Außenminister Sergey Lavrov in Kairo
Fotoğraf: Russian Foreign Ministry/dpa/TASS/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya Ukrayna'da rejim değişikliği istiyor

53 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'da rejim değişikliği arzuladığını kabul etti. Lavrov'un sözleri, bu konuda daha önce yaptığı açıklamayla çelişti.

https://www.dw.com/tr/rusya-ukraynada-rejim-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi-istiyor/a-62581814

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna hükümetini iktidardan indirmeyi hedeflediklerinisöyledi.

Lavrov, Afrika turu kapsanında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, "Elbette Ukraynalıların tamamen halk ve tarih karşıtı olan bu rejimden kurtulmasına yardımcı olacağız" dedi. Lavrov, Rus ve Ukrayna halklarının gelecekte bir arada yaşayacağını ifade etti.

Moskova'nın Kiev'deki siyasi liderliği değiştirme niyetiyle ilgili beyanı, Lavrov'un geçen Nisan ayındaki açıklamalarıyla çelişiyor.

Lavrov o dönem India Today televizyon kanalıyla yaptığı söyleşide "Ukrayna'daki rejimi değiştirme gibi bir planımız yok" demişti. Lavrov, hangi iktidarla yaşamak istediklerine dair kararın Ukraynalılara ait olduğunu söylemişti.

Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile de görüştü.
Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile de görüştü.Fotoğraf: Egyptian Presidency/AP/picture alliance

Rusya kısa süre önce artık Ukrayna savaşında cephedeki stratejisini de değiştirdiğini duyurmuştu. Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'daki askeri hedeflerinin Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'ın da ötesine geçtiğini belirtmişti. Kiev'e Batı ülkeleri tarafından daha uzun menzilli silahlar tedarik edilmesini göz önünde bulunduran Rusya'nın, Ukrayna ordularını Donbas bölgesinden de uzağa itmek istediği tahmin ediliyor.

Mısır'a tahıl güvencesi

Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Şükri
Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı ŞükriFotoğraf: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Lavrov ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'yle düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Kahire'nin tüm tahıl siparişlerini karşılayacağına dair güvence verdi.

Rusya'nın İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından bir gün sonra Ukrayna tahılının ihracatı için büyük önem taşıyan Odessa Limanı'nı vurmasıuluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Lavrov, Afrika turu kapsamında Etiyopya, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni de ziyaret edecek.

DW,dpa/CÖ,EC

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