Rusya Ukrayna'da rejim değişikliği istiyor

Lavrov, Afrika turu kapsanında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, "Elbette Ukraynalıların tamamen halk ve tarih karşıtı olan bu rejimden kurtulmasına yardımcı olacağız" dedi. Lavrov, Rus ve Ukrayna halklarının gelecekte bir arada yaşayacağını ifade etti.
Moskova'nın Kiev'deki siyasi liderliği değiştirme niyetiyle ilgili beyanı, Lavrov'un geçen Nisan ayındaki açıklamalarıyla çelişiyor.
Lavrov o dönem India Today televizyon kanalıyla yaptığı söyleşide "Ukrayna'daki rejimi değiştirme gibi bir planımız yok" demişti. Lavrov, hangi iktidarla yaşamak istediklerine dair kararın Ukraynalılara ait olduğunu söylemişti.
Rusya kısa süre önce artık Ukrayna savaşında cephedeki stratejisini de değiştirdiğini duyurmuştu. Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'daki askeri hedeflerinin Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'ın da ötesine geçtiğini belirtmişti. Kiev'e Batı ülkeleri tarafından daha uzun menzilli silahlar tedarik edilmesini göz önünde bulunduran Rusya'nın, Ukrayna ordularını Donbas bölgesinden de uzağa itmek istediği tahmin ediliyor.
Mısır'a tahıl güvencesi
Lavrov ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'yle düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Kahire'nin tüm tahıl siparişlerini karşılayacağına dair güvence verdi.