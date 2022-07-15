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Fotoğraf: AP/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya: Tahıl krizinde anlaşma yakın

2 saat önce

Rusya, Ukrayna tahılının yurt dışına çıkarılabilmesi için İstanbul'da yapılan müzakereler sonrası anlaşmaya yakın olunduğunu duyurdu.

https://www.dw.com/tr/rusya-tah%C4%B1l-krizinde-anla%C5%9Fma-yak%C4%B1n/a-62490678

Rusya, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yeniden başlanabilmesi için Türkiye'de Kiev'le yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Açıklamaları devlet televizyonunda yayınlanan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Karadeniz Girişimi" olarak adlandırdığı planla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Konaşenkov, söz konusu girişim kapsamındaki "nihai belge oluşturma çalışmalarının yakında tamamlanacağını" açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna tahılının nasıl ülke dışına çıkarılacağı konusundaki tekliflerinin İstanbul'daki müzakerelere katılan taraflarca "büyük oranda desteklediğini" belirten Konaşenkov, anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Konaşenkov, Moskova'nın teklifi hakkında detay vermedi ancak amaçlarının "Rusya'nın ortakları dâhil, yabancı ülkelere gıda taşınmasının sağlamak olduğunu" belirtti. Konaşenkov, Rusya'nın, "söz konusu tedarik zincirlerinin Kiev'e silah ve askeri ekipman sağlanması için kullanılmasının" önüne geçmek istediğini de sözlerine ekledi.

İstanbul'daki dörtlü toplantı

Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkelerinden biri.Rus işgalinin ardındanUkrayna tahılının yurt dışına çıkarılamaması küresel boyutta bir gıda krizine de yol açıyor.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yetkililer geçen Çarşamba günü Ukrayna tahılıyla ilgili krizin çözümü konusunda görüşmek için İstanbul'da bir araya gelmişti. Söz konusu toplantı, geçen Mart'tan beri küresel gıda krizinin hafifletilmesi için Moskova ve Kiev arasında gerçekleştirilen ilk doğrudan müzakere olmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,dörtlü toplantıda, ilgili tarafların temsilcilerinin yer aldığı bir koordinasyon merkezi kurulmasınakarar verildiğini duyurmuştu. Toplantıda, limanların çıkış ve varış noktalarında ortak denetimlerin yapılması ve seyir güvenliğinin sağlanması konusunda bir anlayışa sahip olunduğunu söyleyen Akar, Ukrayna ve Rus heyetlerinin gelecek hafta Türkiye'de bir araya gelerek tüm detayları gözden geçireceklerini ve "alınan önlemleri" imzalayacaklarını belirtmişti.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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