  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Getreide aus der Ukraine
Fotoğraf: Dilara Senkaya/REUTERS
PolitikaRusya

Rusya tahıl koridoru anlaşmasından çekildi

2 saat önce

Rusya Ukrayna’dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere imzalanan anlaşmadan çekildi.

https://p.dw.com/p/4Iptl

Rusya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekildi. TASS haber ajansı söz konusu gelişmeyi Savunma Bakanlığı'na dayandırarak duyurdu. Savunma Bakanlığı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, çekilmeye gerekçe olarak Kırım'daki Rus gemilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmesini gösterdi. Rusya bu saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

Savunma Bakanlığı, saldırı düzenlenen gemilerin tahıl sevkiyatı konvoylarını korumak üzere görev yaptığını belirterek, "Kiev rejimi tarafından İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorlarının güvenliğini sağlayan sivil gemilere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Rusya Ukrayna limanlarından tahıl ihracat edilmesini öngören anlaşmanın uygulanmasına katılımını askıya aldı" ifadesine yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de İngiltere'yi hem cumartesi günü Sivastopol'daki Karadeniz Filosu'na yönelik saldırılar hem de Eylül ayı sonlarında Kuzey Akım'daki patlamalara dahil olmakla suçlamıştı. Londra ise bu suçlamaları geri çevirmişti.

Guterres açıklama yapmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bu gelişme öncesinde tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda Temmuz ayında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna tahılının ülke dışına çıkarılmasının önünü açmıştı. Temmuz ayında imzalanan başka bir anlaşma ile de Rus gıda ve gübresinin de Batı yaptırımlarına rağmen sevk edilebilmesi sağlanmıştı. Ancak Rusya, anlaşmaya rağmen ülkeye finans ve lojistik alanında uygulanan yaptırımlar nedeniyle gıda ve gübre ihracatının yapılamadığı serzenişinde bulunuyor.

Rusya ile Ukraşna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım'da doluyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşma ile dünyanın ikinci büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna tahılının alıcı ülkelere ulaştırılması amaçlanmıştı. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın aylar boyunca Karadeniz'deki limanlardan gemilerin geçişini bloke etmesi küresel gıda krizini tetiklemişti.

Rtr, dpa / HT,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Rusya'dan tahıl anlaşmasını uzatmama tehdidi

Rusya'dan tahıl anlaşmasını uzatmama tehdidi

Rusya'nın BM Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya'nın talepleri karşılanmazsa tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılmasını onaylamayabileceklerini söyledi.
Politika13 Ekim 2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir konuşma yapıyor

Zelenskiy: Rusya tahıl gemilerimizi geciktiriyor

Zelenskiy: Rusya tahıl gemilerimizi geciktiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın kasıtlı geciktirme tavrı nedeniyle, ülkesinin limanlarında 150'den fazla tahıl yüklü geminin hareket edemediğini ifade etti.
Politika22 Ekim 2022

Ukrayna: Ruslar Boğaz’da 165 gemiyi bekletiyor

Ukrayna: Ruslar Boğaz’da 165 gemiyi bekletiyor

Ukrayna, Rusya’yı İstanbul’daki Koordinasyon Merkezinde 165 geminin teftişlerini uzatmakla suçladı. Rusya ise BM’den “Ukrayna tahılının nereye gittiği” konusunda veri talep etti.
Gıda güvenliği24 Ekim 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Markt in Manavgat

Türkiye'de pestisit kullanımında endişelendiren artış

Sağlık4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

„Jahrhundert der Türkei“ AKP's Zukunftsvision

AKP’nin vizyon belgesi beklenen etkiyi yaratacak mı?

AKP’nin vizyon belgesi beklenen etkiyi yaratacak mı?

Politika7 saat önce

Çin'in Türkiye'deki ayak izi ne kadar büyük?

Çin'in Türkiye'deki ayak izi ne kadar büyük?

Ekonomi11 saat önce

Gözler Brezilya'daki devlet başkanlığı yarışında

Gözler Brezilya'daki devlet başkanlığı yarışında

Politika23 saat önce
Türkei | TTB reagiert auf die Festnahme von Şebnem Korur Fincancı

TTB ve TMMOB yeni yasa hazırlığına tepkili

TTB ve TMMOB yeni yasa hazırlığına tepkili

Hukuk ve Adalet28 Ekim 2022
Kokain dolu valizlerin ele geçirildiği uçak

Kokain iddianamesi: Uçuşu Şeyhmus Özkan organize etti

Kokain iddianamesi: Uçuşu Şeyhmus Özkan organize etti

Suç28 Ekim 2022
NATO Flagge

Türkiye NATO'daki onayı için seçimi mi bekliyor?

Türkiye NATO'daki onayı için seçimi mi bekliyor?

Politika28 Ekim 2022
Ana sayfaya dön