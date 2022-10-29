Rusya tahıl koridoru anlaşmasından çekildi

Rusya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekildi. TASS haber ajansı söz konusu gelişmeyi Savunma Bakanlığı'na dayandırarak duyurdu. Savunma Bakanlığı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, çekilmeye gerekçe olarak Kırım'daki Rus gemilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmesini gösterdi. Rusya bu saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

Savunma Bakanlığı, saldırı düzenlenen gemilerin tahıl sevkiyatı konvoylarını korumak üzere görev yaptığını belirterek, "Kiev rejimi tarafından İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorlarının güvenliğini sağlayan sivil gemilere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Rusya Ukrayna limanlarından tahıl ihracat edilmesini öngören anlaşmanın uygulanmasına katılımını askıya aldı" ifadesine yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de İngiltere'yi hem cumartesi günü Sivastopol'daki Karadeniz Filosu'na yönelik saldırılar hem de Eylül ayı sonlarında Kuzey Akım'daki patlamalara dahil olmakla suçlamıştı. Londra ise bu suçlamaları geri çevirmişti.

Guterres açıklama yapmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bu gelişme öncesinde tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda Temmuz ayında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna tahılının ülke dışına çıkarılmasının önünü açmıştı. Temmuz ayında imzalanan başka bir anlaşma ile de Rus gıda ve gübresinin de Batı yaptırımlarına rağmen sevk edilebilmesi sağlanmıştı. Ancak Rusya, anlaşmaya rağmen ülkeye finans ve lojistik alanında uygulanan yaptırımlar nedeniyle gıda ve gübre ihracatının yapılamadığı serzenişinde bulunuyor.

Rusya ile Ukraşna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım'da doluyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşma ile dünyanın ikinci büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna tahılının alıcı ülkelere ulaştırılması amaçlanmıştı. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın aylar boyunca Karadeniz'deki limanlardan gemilerin geçişini bloke etmesi küresel gıda krizini tetiklemişti.

Rtr, dpa / HT,BÖ