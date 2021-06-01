Rusya Türkiye’ye uçuş yasağını 21 Haziran’a uzattı

Rusya’da, koronavirüsle mücadele birimi Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını ülkedeki salgınının ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle 21 Haziran'a kadar uzattı. Moskova, yönetimi Tanzanya'ya yönelik uçuş yasağını da uzatırken, İngiltere’de durumun iyileşme göstermesiyle 2 Haziran'dan itibaren Londra'ya haftada üç uçuş düzenlenmeye başlanacağını duyurdu.

Rusya, 12 Nisan’ta Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran’a kadar kısıtlama kararı almıştı.

Rusya’nın uçuş yasağını uzatması Türkiye turizmini daha da zora sokabilir. Bu yıl olduğu gibi geçen yıl da pandeminin gölgesinde geçen turizm sezonunda Türkiye'yi yaklaşık 2 milyon Rus turist ziyaret etmişti. 2019’da ise 7 milyonu aşan Rus turistle bir rekor kaydedilmişti. Koronavirüs salgını geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerinde üçte iki oranında kayba neden olmuştu.

Turizmi yine zor bir sezon bekliyor.

Aşı olan yolculardan PCR testi istenmeyecek

Diğer yandan bazı ülkelerden Türkiye'ye yapılacak seferlerde seyahat tarihinden en az 14 gün önce aşı olan yolcular Türkiye'ye PCR testi zorunluluğu olmadan girebilecek. Son alınan karar doğrultusunda yolcuların aşı belgelerini ülkeye girişte ibraz etmeleri gerekiyor. Aşı olmayan yolcular ise varıştan önceki 72 saat içerisinde yapılmış PCR testinin negatif sonucuyla Türkiye'ye girebilecek.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları (THY) internet sitesinden yapılan duyuruya göre 1 Haziran itibarıyla:

Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden PCR testi talep edilecek ve 14 gün karantina uygulanacak.

İngiltere, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden PCR test sonucu talep edilecek; karantina uygulanmayacak.

Bunların dışındaki ülkelerden gelen yolcuların ise en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri halinde PCR test sonucu göstermelerine gerek kalmayacak.

Türkiye'den Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasaklarının da sona erdiği bildirildi.

DW, Reuters / GY, HT

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