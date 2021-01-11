 Rusya Sputnik V aşısının onayı için AB’ye başvuracak | DÜNYA | DW | 14.01.2021

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DÜNYA

Rusya Sputnik V aşısının onayı için AB’ye başvuracak

Rusya, koronavirüse bağlı Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V isimli aşısının onaylanması için Şubat ayında Avrupa Birliği’ne başvuruda bulunacağını açıkladı.

Koronavirüse bağlı Covid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nden onay alması için Şubat ayında başvuru yapılacağı açıklandı.

Koronavirüse bağlı Covid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nden onay alması için Şubat ayında başvuru yapılacağı açıklandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Rusya tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V isimli aşının Avrupa Birliği (AB) nezdinde onayı için Şubat ayında başvuru yapılacağını söyledi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev,Sputnik V aşısının tek dozunun etkinliğinin yüzde 73 ila yüzde 85 arasında olacağını kaydetti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev,Sputnik V aşısının tek dozunun etkinliğinin yüzde 73 ila yüzde 85 arasında olacağını kaydetti.

Dmitriev Perşembe günü yaptığı açıklamada aşının hakem denetimli sonuçlarının yakında duyurulacağını ve bu sonuçların aşının yüksek etkililiğini ortaya koyacağını belirtti. Sputnik V aşısının yurt dışında pazarlanmasından sorumlu olan RDIF’nin başkanı Dmitriev, dokuz ülkenin aşının ülke içi kullanımı için bu ay içerisinde onay vermelerini beklediklerini ifade etti. Aşı halihazırda aralarında Arjantin, Belarus ve Sırbistan’ın bulunduğu ülkelerde onaylandı.

Aşının yedi ülkede üretileceğini belirten Dmitriev, farklı ülkelerle yapılan milyonlarca dozluk aşı anlaşmalarının yüzde 95’inin Rusya dışında üretileceğini söyledi. Dmitriev, Gamaleya Araştırma Merkezi’nde geliştirilen aşının ihraç edilmesi için yapılan anlaşmaların önümüzdeki altı ile dokuz ay içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Tek dozlu "geçici" çözüm

Dmitriev ayrıca tek doz Sputnik V  aşısının etkisinin yüzde 73 ila yüzde 85 arasında olacağını kaydetti. Pazartesi günü yapılan bir açıklamada Rusya’nın, Sputnik V aşısının tek doz uygulamalı olarak klinik deneylerinin yapılacağı ve bunun yüksek enfeksiyon sayılarına sahip ülkeler için “geçici” bir çözüm sunmayı hedeflediği belirtilmişti.

Aralık ayında yapılan açıklamada Sputnik V aşısının Covid-19'a karşı yüzde 91.4 oranındakoruma sağladığı bildirilmişti. Sputnik V aşısı, üçüncü faz çalışmaları devam ederken 11 Ağustos'ta Rusya tarafından kullanım için tescil edilmişti.

Video izle 10:16

5 korona aşısının risk ve yan etkileri

Rtr / DÇÜ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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