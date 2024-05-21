Rusya Reisi'nin ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu

Rusya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle ABD'yi suçladı. Amerikan yaptırımlarının İran'da havacılık güvenliğini kötüleştirdiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, helikopterin bu nedenle düşmüş olabileceğini ima etti.

Lavrov, "Hava araçları için yedek parça temin etmeyi de içeren Amerikan yaptırımları, İran'da havacılık güvenliğini kötüleştiriyor" diye konuştu.

Ukrayna işgalinin ardından Rus havacılık sektörü de benzer bir yaptırımla karşı karşıya. Yedek parça sorunu yaşayan Rus havayolu şirketlerinin, ABD ve Avrupa yapımı bazı uçakları söküme göndererek çıkan parçaları filonun kalanını işler tutmak için kullandığı iddia ediliyor.

Kaza sonrası İranlı yetkililerle temas kurduklarını da anlatan Lavrov, ikili ilişkilerin aynen sürdürüleceğini, "Tahran dış politikasında bir değişiklik beklemek için gerekçe olmadığını" söyledi.

İran'dan da Amerikan yaptırımlarının Reisi'nin ölümündeki rolüne dair benzer açıklamalar geldi.

Eski Bakan: ABD'nin suçu

Kazanın ardından İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yaptırımlar nedeniyle filolarındaki Batı menşeli hava araçları için yedek parçaya erişemediklerini veya daha modern uçak ve helikopterler satın alamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter Pazar günü İran'ın kuzeydoğusunda düşmüştü Fotoğraf: Stringer/WANA via REUTERS

Zarif kazayı "Amerika'nın İran halkına karşı işlediği suçlardan biri" olarak niteledi.

1979'daki İslam Devrimi'nden önce İran, çok sayıda Amerikan hava taşıtı satın almıştı. ABD, devrimden kısa süre sonra Tahran'a yaptırım uygulamaya başladı.

İran medyasına göre, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan Amerikan yapımı Bell 212 tipi helikopter 40 yaşından büyüktü. Helikopter, modern radar ve iletişim teknolojilerinden de yoksundu.

Pazar günü yaşanan kazada, kortejdeki diğer iki helikopter ise Tebriz şehrine güvenle iniş yapabildi. O helikopterlerde enerji ve ulaştırma bakanları bulunuyordu.

ABD'nin Vietnam Savaşı'nda kullandığı Bell 212'ler dayanıklı yapıları ile biliniyor.

"Bell 212" tipi helikopterler en son Eylül 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kazaya karışmıştı. İran'da ise aynı model hava aracının karıştığı son kaza 2018'de rapor edilmiş, o olayda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Reuters,AFP / MUK,HS

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