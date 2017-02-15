Rusya Odessa'yı hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa yakınlarındaki hedefleri vurduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, deniz ve hava füzeleri ile Karadeniz kıyısındaki kentte bir petrol rafinerisinin ve üç yakıt deposunun vurulduğu belirtildi. Açıklamada, vurulan depolardan Ukrayna birliklerinin yakıt ikmali sağladığı kaydedildi. Moskova kaynaklı bilgilere göre, saldırılarda toplamda 51 askeri tesis hedef alındı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraşçenko, "Bazı bölgelerin vurulduğu bildirildi. Bazı füzeler hava savunma sistemleri tarafından engellendi" diye konuştu. Ukrayna ordusunun aktardığı bilgilere göre, saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Saldırılar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın insani yardımları bölgedeki belediyelere iletmek üzere planlanan ziyaretinin hemen öncesinde gerçekleşti.

Rus füzelerinin vurduğu yerlerden dumanların yükseldiği görüldü

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in Pazar günü Moskova’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Griffiths bir "insani ateşkes" sağlanması için burada temaslarda bulunacak. Griffiths'in, Moskova'nın ardından Kiev'de temaslarda bulunması bekleniyor.

Kiev yakınlarında yüzlerce ceset

Başkent Kiev'in hemen dışarısındaki Buça kentinde, Rus güçlerin çekilmesinin ardından yaklaşık 300 sivil giyimli kişinin cesedi bulundu.

Kentte kaydedilen ve sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde çok sayıda sivil giyimli kişinin cansız bedenlerinin bir caddenin kenarında yerde yattıkları görülüyor.

Rus birliklerinin Kiev yakınlarından çekildiği bildirildi

Buça Belediye Başkanı Anatoli Fedoruk, "Tüm bu insanlar katledildi" açıklamasında bulundu. Kentte ayrıca 280 cesedin daha toplu mezarlarda gömülü olduğunu kaydeden Fedoruk, "Bunlar Rus işgalinin sonuçlarıdır" diye konuştu.

Ukrayna: Rusya savaş suçu işliyor

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da, Rusya’yı Buça'da savaş suçu işlemekle suçladı. Kliçko, "Buça ve Kiev’in çevresindeki diğer beldelerde yaşananları bir soykırım olarak değerlendirmek gerekir" diye konuştu.

Cumartesi günü gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kentten çekilen Rus askerlerinin "büyük bir felaket ve büyük tehlikeler" geride bıraktığını ifade etmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, halihazırda Rusya’nın Ukrayna'da işlemiş olabileceği savaş suçlarına ilişkin bir soruşturma başlatmış bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın da aralarında bulunduğu birçok Batılı lider, Putin'i "savaş suçlusu" olmakla suçlamıştı.

Rusya, işgal başladığından bu yana düzenlediği saldırılarda yalnızca askeri tesislerin hedef alındığını iddia ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa,Reuters/BÜ,JD