Rusya Lısıçansk'ta kontrolü sağladığını duyurdu

Rus birliklerinin haftalar süren çatışmaların ardından Ukrayna'nın doğusundaki Lısıçansk şehrini ele geçirdiği ve böylece Luhansk bölgesinde tamamen kontrolü sağladığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Luhansk bölgesinin "kurtarıldığı" konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, Rus askerlerinin ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların Lısıçansk kentini kuşattığı, ardından "kuşatma altındaki düşmana karşı tamamen zafer kazanmak" için şehre girdiği ifade edildi.

Ukrayna doğrulamadı

Ukrayna ise Lısıçansk kentinin Rusya'nın kontrolüne geçtiğine ilişkin haberleri doğrulamadı. BBC'ye konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü, kentin tamamının Rus kontrolünde olmadığını söyledi. Durumun bir süredir "çok yoğun" olduğunu ifade eden Ukraynalı yetkili, Rus birliklerinin sürekli kente saldırılar düzenlediğini kaydetti. "Ukraynalılar için insan hayatının değeri öncelikli" diyen sözcü, "Bu nedenle de bazen bazı bölgelerden, gelecekte bu bölgeleri yeniden almak üzere çekiliyoruz" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, Rusya bütün Luhansk bölgesinde kontrolü sağlasa bile, Donbas bölgesinin kaybedilmediğini söyledi. Bölgede Ukrayna'nın kontrolünde olan kentler bulunduğunu vurgulayan sözcü, "Bu kentler geçen günlerde füze ve havan topu saldırılarının hedefi oldu. Ama Donbas'ta mücadele sona ermedi" şeklinde konuştu.

Lısıçansk'ta haftalardır şiddetli çatışmalar yaşanıyordu Fotoğraf: Luhansk region military administration/AP/picture alliance

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde ve son olarak Lısıçansk kentinde kontrolün sağlanması Rusya'nın savaşta önemli hedeflerinden biriydi.

Ülkenin doğusundaki Donbas, Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşuyor. Rusya'nın son haftalardaki saldırıları, Rusya yanlısı ayrılıkçıların 2014 yılında kontrolü sağladığı bu bölgeleri ele geçirmeye odaklanmıştı. Rusya Haziran ayı sonunda da, Lısıçansk'taki nehrin karşı kıyısında bulunan Syevyerodonetsk kentini ele geçirmişti.

Çatışmalar sürüyor

Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki çatışmalar da sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkenin doğusundaki Harkiv kentinde askeri altyapı vuruldu. Ülkenin güneyindeki Mıkolayiv yakınlarında ise yabancı savaşçıların kullandığı bir üssün vurulduğu bildirildi.

Ukrayna ise ülkenin güneyinde Rus işgali altındaki Melitopol kentinde Rus askeri üssünü vurduğunu duyurdu.

Öte yandan, Ukrayna sınırına 40 kilometre mesafedeki Rus kenti Belgorod'da bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bölge Valisi Vyatşeslav Gladkov, patlama sonucu en az üç kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığını, en az 11 binanın ve 39 konutun zarar gördüğünü açıkladı. Görgü tanıkları bir roketin düştüğünü aktarırken, Rus milletvekili Andrey Klişas, patlamadan Ukrayna'nın sorumlu olduğunu savundu. Ukrayna'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

dpa, rtr/JD, HT