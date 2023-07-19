Rusya: Karadeniz'de Ukrayna'ya giden gemiler hedef sayılacak

Rusya, bu gece yarısından itibaren Karadeniz'de Ukrayna'ya doğru giden tüm gemilerin potansiyel askerî hedef sayılacağını bildirdi. Ukrayna, Karadeniz'de Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası devriye çağrısı yapmıştı.

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili yaşanan gerginliğin ardından Karadeniz'de Ukrayna yönüne gitmekte olan yük gemilerini potansiyel askerî hedef olarak göreceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "20 Temmuz Moskova saatiyle gece yarısı saat 00.00'dan itibaren Karadeniz'de, Ukrayna limanlarına doğru seyretmekte olan tüm gemiler, potansiyel askerî kargo taşıyıcısı olarak değerlendirilecektir. Bu gemilerin bayrak devletleri, Kiev rejimi yanında Ukrayna ihtilafına taraf olmuş sayılacaktır" ifadesine yer verildi. Karadeniz'in kuzeydoğu ve güneydoğu kesimlerindeki uluslararası karasuları, seferler açısından "geçici olarak tehlikeli" ilan edildi.

Rusya Pazartesi günü, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda geçen yıl Temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasını, Rusya'ya yönelik taahhütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle askıya almıştı. Türkiye ve BM'nin Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşma, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracatını düzenlerken Rusya ile imzalanan diğer anlaşma, Rus tahıl ve gübre ihracatının Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan etkilenmemesini güvence altına alıyordu. Rusya, bu konuda yeterli adımların atılmadığı gerekçesiyle daha önce de defalarca anlaşmayı uzatmama tehdidinde bulunmuştu.

Ukrayna'dan Karadeniz'de uluslararası devriye çağrısı

Ukrayna ise Türkiye'nin boğazlardan geçişlere izin vermesi durumunda anlaşmanın Rusya'sız da devam ettirilebileceğini savunmuş, ayrıca Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere yük gemilerinin güvenliğini sağlama çağrısı yapmıştı. Rusya ise Ukrayna'yı, Karadeniz tahıl koridorunu askerî amaçlarla suistimal etmekle suçluyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Türkiye, Bulgaristan gibi bölgeyle irtibatlı ülkeleri içerecek bir askerî devriye oluşturmak için" BM tarafından görevlendirme yapılması önerisini gündeme getirdi.

Putin: Batı anlaşmayı siyasi şantaj aracına dönüştürdü

Karadeniz'de gerilim artarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri, tahıl anlaşmasını siyasi amaçlarına alet etmekle suçladı. Putin, "Batı, gerçekten ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek yerine anlaşmayı siyasi şantaj için kullandı, anlaşmayı küresel tahıl pazarındaki çokuluslu şirketler ve spekülatörleri zenginleştirmeye yönelik bir araca dönüştürdü" suçlamasında bulundu.

Tahıl anlaşmasının mevcut haliyle tüm anlamını yitirdiğini belirten Putin, Rusya'nın taleplerinin bütünüyle karşılanması durumunda tahıl anlaşmasına geri dönmeyi düşüneceklerini de sözlerine ekledi. Rusya'nın öncelikli talepleri arasında, tarım ürünleri ihracatında faaliyet gösteren Rus bankalarının SWIFT ödeme sistemine erişiminin sağlanması bulunuyor.

AFP,AP / BK,ET

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