Rusya: Karadeniz'de 370 mayın bulunuyor

Rusya, Ukrayna'nın Odesa limanı yakınlarındaki 68 yabancı gemiyi alıkoyduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, gemiler arasında Türkiye, Çin, İsviçre ve Yunanistan bandıralıların da bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın gemilerin Ukrayna karasularından ayrılabilmesi için her gün güvenli geçiş koridoru açtığını kaydeden Konaşenkov, mürettebattan edinilen bilgilere göre Ukrayna'nın söz konusu gemileri karasularından ayrılmaları durumunda batırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

"On mayın başıboş sürükleniyor"

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın Karadeniz'e mayın döşediği yönündeki suçlamalarını da reddetti. Konaşenkov, Ukrayna'nın Karadeniz'e yaklaşık 370 mayın döşediğini ve bu mayınlardan yaklaşık 10 tanesinin çıpasından koparak Karadeniz'in batı bölgelerinde başıboş sürüklendiğini iddia etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada başıboş mayınlarla ilgili olarak Rusya'yı suçlamış, Sivastopol limanındaki bu mayınların 2014 yılında Kırım'ın ilhakıyla Rusya'nın eline geçtiğini belirtmişti.

Türkiye'de de 26 Mart'ta İstanbul'un Karadeniz kıyısı ve 28 Mart'ta İğneada açıklarında tespit edilen mayınlar korkuya yol açmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 29 Mart'ta yaptığı açıklamada söz konusu mayınların imha edildiğini bildirerek mayınların kaynağı ile ilgili, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı geldi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz" demişti.

dpa/BK,MK

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