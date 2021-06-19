Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor

Rusya Federasyonu Sıhhi Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Şevkun İrina Gennadievna liderliğindeki Rus heyet, Antalya Havalimanı'nda, Side ve Belek'teki 5 yıldızlı turistik tesislerde, ören yerlerinde ve çeşitli sağlık kuruluşlarında 3 gün boyunca detaylı incelemede bulundu. Ziyaret süresince Rus heyetine Türk tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri eşlik etti.

Rus heyetinin Türkiye'deki Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamındaki uygulamalarına yönelik olumlu raporu sonucunda Rusya ile Türkiye arasındaki hava yolu trafiğinin 22 Haziran itibarı ile tekrar açılmasına karar verildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter'den yaptığı paylaşımda, uçuşların yeniden başlamasının Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Rusya, 12 Nisan’ta Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran’a kadar kısıtlama kararı almış, daha sonra ise bu kısıtlamaların süresini 21 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Türkiye'ye uçuş kısıtlamalarının kaldırılması turizm açısından önem taşıyor. Geçen yıl pandeminin gölgesinde geçen turizm sezonunda Türkiye'yi yaklaşık 2 milyon Rus turist ziyaret etmişti. 2019'da ise 7 milyonu aşan Rus turistle bir rekor kaydedilmişti. Koronavirüs salgını geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerinde üçte iki oranında kayba neden olmuştu.

DHA,DW/BÖ,EC

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