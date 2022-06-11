  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Herson'da bebeğiyle bir anne ve Rus askeri
Fotoğraf: ASSOCIATED PRESS/picture alliance
PolitikaUkrayna

Rusya Ukrayna'da vatandaşlık vermeye başladı

2 saat önce

Rusya, kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Herson ve Zaporijiya bölgelerinde yaşayanlara vatandaşlık vermeye başladı.

https://www.dw.com/tr/rusya-i%C5%9Fgal-etti%C4%9Fi-ukrayna-b%C3%B6lgelerinde-vatanda%C5%9Fl%C4%B1k-vermeye-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-62101884

Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaşayanlara Rus vatandaşlığı vermeye başladı. Rus haber ajansı TASS Cumartesi günü Herson'da 23 Ukrayna vatandaşına törenle Rus pasaportu verildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Mayıs ayı sonunda yayınladığı genelgeyle Ukrayna'da yeni işgal edilen bölgelerde Rus pasaportu verilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu. Bu bölgeler arasında Zaporijiya da bulunuyor.

Herson'daki ayrılıkçı yönetimin başkanı Vladimir Saldo, "Herson'un tüm sakinleri olabildiğince hızlı bir biçimde bir pasaport ve Rusya vatandaşlığı edinecek" diyerek, "Böylece bizim için yeni bir dönem başlıyor" söyleminde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat tarihinde başlattığı işgalde Herson tümüyle Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.

Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrıldığı 12 Haziran günü "Rusya Günü" olarak kutlanıyor. Herson'da pasaportların verilmesine de bu gün dikkate alarak karar verildiği açıklandı. Bölgede Ruble'nin de para birimi olarak kullanılmasına başlanacak.

TASS'ın haberine göre Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki doğu bölgelerinde son üç yılda 800 binden fazla kişiye Rus vatandaşlığı verildi. Ajansın Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre Luhansk ve Donetsk'te kurulan halk cumhuriyetlerinde vatandaşlık başvurularının sadece yüzde 1'i reddedildi.

 

AFP,dpa / EC,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Herson'da bebeğiyle bir anne ve Rus askeri

Rusya Ukrayna'da vatandaşlık vermeye başladı

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İstanbul'da bir mahalle ve arka planda gökdelenler

Kira düzenlemesi AYM’ye gidebilir

Kira düzenlemesi AYM’ye gidebilir

Ekonomi
6 saat önce
Yasar Aydin Türkei Experte bei SWP Berlin

"Ülkücülerin demokrasi karşıtı ideolojileri var"

"Ülkücülerin demokrasi karşıtı ideolojileri var"

Politika
8 saat önce
Emmanuel Macron ve Jean-Luc Melenchon

Fransa'nın seçimi: Macron mu Mélenchon mu?

Fransa'nın seçimi: Macron mu Mélenchon mu?

Politika
9 saat önce

Ekonomideki önlemler silsilesi ne kadar etkili olur?

Ekonomideki önlemler silsilesi ne kadar etkili olur?

Ekonomi
22 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kulaksızoğlu

CHP'de adaylık hesapları: Kriter kazanabilirlik

CHP'de adaylık hesapları: Kriter kazanabilirlik

Politika
10 Haziran 2022
Türkei Afghanistan

Meclis’ten göç raporu: Cezalar yetersiz

Meclis’ten göç raporu: Cezalar yetersiz

Politika
10 Haziran 2022
Ana sayfaya dön