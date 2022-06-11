Rusya Ukrayna'da vatandaşlık vermeye başladı

Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaşayanlara Rus vatandaşlığı vermeye başladı. Rus haber ajansı TASS Cumartesi günü Herson'da 23 Ukrayna vatandaşına törenle Rus pasaportu verildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Mayıs ayı sonunda yayınladığı genelgeyle Ukrayna'da yeni işgal edilen bölgelerde Rus pasaportu verilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu. Bu bölgeler arasında Zaporijiya da bulunuyor.

Herson'daki ayrılıkçı yönetimin başkanı Vladimir Saldo, "Herson'un tüm sakinleri olabildiğince hızlı bir biçimde bir pasaport ve Rusya vatandaşlığı edinecek" diyerek, "Böylece bizim için yeni bir dönem başlıyor" söyleminde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat tarihinde başlattığı işgalde Herson tümüyle Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.

Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrıldığı 12 Haziran günü "Rusya Günü" olarak kutlanıyor. Herson'da pasaportların verilmesine de bu gün dikkate alarak karar verildiği açıklandı. Bölgede Ruble'nin de para birimi olarak kullanılmasına başlanacak.

TASS'ın haberine göre Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki doğu bölgelerinde son üç yılda 800 binden fazla kişiye Rus vatandaşlığı verildi. Ajansın Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre Luhansk ve Donetsk'te kurulan halk cumhuriyetlerinde vatandaşlık başvurularının sadece yüzde 1'i reddedildi.

AFP,dpa / EC,ET