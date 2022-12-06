Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Rusya Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde füze saldırıları düzenledi. Enerji altyapısının hedef alındığı saldırılarda en az dört kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Rusya dün gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerini füzelerle vurdu. Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, saldırılarda en 70 füze atıldı. Telegram kanalından verilen bilgilerde, füzelerin çoğunun uzun menzilli olduğu belirtilerek Hazar Denizi üzerinden fırlatıldığı, "Kalibr" tipi 22 adet seyir füzesinin ise Karadeniz'deki Rus gemilerinden fırlatıldığı ifade edildi.

Rus ordusu, saldırıların hedefinin Ukrayna'nın askeri tesisleri ile Ukrayna ordusunun enerji altyapısı olduğunu açıkladı.

Ancak füzelerin Ukrayna'nın güneyindeki Odessa ve başkent Kiev'de de bazı hedefleri vurduğu bildirildi. Rusya'nın füze saldırısının ardından Kiev bölgesinde hanelerin yarısınaelektrik verilemediğini söyleyen Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, "Bölgenin yarısına gelecek günlerde elektrik verilemeyecek" dedi.

Zelenski: Dört kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın saldırıları ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu imha etmeyi başardığını söyledi. Zelenski, "Fırlatılan her Rus füzesi terörün alt edilebileceğinin somut bir kanıtı" dedi. Fırlatılan 70 füzeden 60'ından fazlasının imha edildiğini söyleyen Zelenski, saldırılarda en az dört kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Fotoğraf: Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance

Rusya'nın son füze saldırısının, 5 Aralık 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun yıldönümünde düzenlendiğine dikkat çeken Zelenski, söz konusu anlaşmanın kaderinin Rusya ile sorulara bugün de yanıt verdiğini söyleyerek, "Bu teröristlerle bir şey imzalarsınız, barış olmaz. Onlarla mutabakata varırsınız, bunu ihlal ederler" diye konuştu. Söz konusu memorandum, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına ilişkin güvenceler içeriyordu.

Enerji şirketinden kesinti uyarısı

Ukrayna'nın ulusal enerji şirketi Ukrenergo da Rusya'nınfüze saldırılarının ardından ülke genelinde meydana gelebilecek elektrik kesintilerine karşı uyarıda bulundu. Şirket Telegram'dan yaptığı açıklamada, "elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki dengenin sağlanabilmesi için" Ukrayna genelinde acil kesintiler yapılacağını, elektrik tedarikinde önceliğin altyapı tesislerine verileceğini duyurdu. Bazı enerji santrallerinin faaliyetlerinde sorunlar olduğu ifade edilen açıklamada, onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ukrayna'da elektrik şebekesinin neredeyse yarısı, son haftalarda düzenlenen Rusya saldırılarında zarar görmüştü.

AFP,dpa/BÖ,JD