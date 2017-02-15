Rusya Deutsche Welle'yi yasakladı

Rusya, Almanya’nın yurt dışına yayın yapan medya kuruluşu olan Deutsche Welle'nin (DW) yayınlarını yasakladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre DW'nin Rusya'da uydu ve diğer yayın araçları üzerinden Rusça yayın yapması engellendi. DW'nin Moskova bürosu kapatıldı ve muhabirlerinin akreditasyonları da iptal edildi. Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre DW'nin "yabancı ajan" olarak ilan edilmesi için de hukuki süreç başlatıldı. Moskova bu adımla Rus devlet televizyonu RT Almanca'nın yayınlarının Almanya'da yasaklanmasına tepki vermiş oldu.

Almanya'da RT Almanca yasaklandı

Almanya'da televizyon programı yayınları konusunda yetkili olan İzin ve Denetim Komisyonu (ZAK) RT Almanca'nın Almanya'daki televizyon yayınlarını yasaklamıştı. Çarşamba günü açıklanan yasağa RT Almanca'nın yayın lisansının eksik olması gerekçe gösterilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ocak ayında Moskova'da yaptığı görüşmede Almanya'da devlet televizyonlarının yayınlarına izin verilmediğini ve bunun ABD için de geçerli olduğunu ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Kremlin: Basın özgürlüğüne bağlı

Moskova'dan bugün içinde daha önce yapılan açıklamada ise RT Almanca'nın yasaklanmasını ifade ve basın özgürlüğüne saldırı olduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov "Durum tamamen açık: Bir Rus kitle iletişim aracına, uluslararası bir kitle iletişim aracına, Almanya'da yayın yasağı getirildi. Bu söz özgürlüğüne saldırıdan başka bir şey değildir" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı RT Almanca'ya getirilen yasak konusunda sessiz kalmakla ve medya özgürlüğünü savunmamakla eleştirmişti.

dpa / EC, TY

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