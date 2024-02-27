Rusya'dan benzin ihracatına yasak

Rusya benzin ihracatına 1 Mart itibarıyla altı ay süresince yasak getirdi. Rusya tüketici ve çiftçilerin artan talebi üzerine devlet başkanlığı seçimleri öncesinde fiyatları istikrara kavuşturmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı Rusya'nın benzin ihracatına 1 Mart itibarıyla altı ay süresince yasak getirdiği bildirildi.

İlk kez Rus medya kuruluşu RBC'nin duyurduğu yasak kararı ile ülkenin tüketici ve çiftçilerin artan talebi karşısında fiyatları istikrara kavuşturmayı hedeflediği ve bu esnada rafinerilerin de bakım yapacağı belirtiliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı ve Rusya lideri Vladimir Putin'in enerji sektöründeki kilit ismi Alexander Novak'ın sözcüsü de haberi doğruladı.

Novak'ın önerisi üzerine Başbakan Mihail Mişustin'in yasağı onayladığını bildiren RBC, Novak'ın sözlerini şu şekilde aktardı: "İç piyasada aşırı talebi dengelemek ve fiyatları istikrara kavuşturmak için önlem almak gerekiyor."

Reuters kararın henüz yayımlanmadığını bildirdi.

Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde iç piyasada benzin fiyatları çiftçi ve sürücüler için çok hassas bir konu başlığı. Rusya'daki bazı rafinerilerin de son dönemde Ukrayna insansız hava araçları tarafından vurulduğu belirtiliyor.

Her iki ülke de birbirinin enerji altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz Rusya'nın en büyük ihracat kalemlerini oluştururken 1,9 trilyon dolarlık Rus ekonomisinin ana döviz kaynağı konumunda.

Kremlin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC+ kapsamında fiyatları yüksek tutmaya çalışıyor. OPEC+ kapsamında Rusya fiyatları desteklemek için bir süredir petrol ihracatına sınırlama getirmişti.

Türkiye en fazla Rusya'dan petrol ithalatı yapıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Aralık ayına ilişkin Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı Rusya'dan yapıldı. Rusya'nın toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatındaki payı yüzde 68 düzeyinde gerçekleşti.

Rtr, DW / SSB, TY

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