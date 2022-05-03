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Fotoğraf: Mykola Lararenko/AA/picture alliance
PolitikaUkrayna

Rusya Bayraktar SİHA'larının bulunduğu hangarı vurdu

22 dakika önce

Rusya, Ukrayna'da içinde Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larının da bulunduğu bir askeri lojistik merkezini vurduğunu duyurdu.

https://www.dw.com/tr/rusya-bayraktar-si%CC%87halar%C4%B1n%C4%B1n-bulundu%C4%9Fu-hangar%C4%B1-vurdu/a-61669684

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kenti yakınlarında bir lojistik merkezini yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir askeri havaalanında bulunan lojistik merkezinin, Ukrayna'ya Batılı ülkelerden gönderilen silahların depolanmasında kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, vurulan hangarlarda "insansız Bayraktar TB2 hava araçlarının yanı sıra ABD ve Avrupa ülkelerinden gönderilen füze silahları ve mühimmatın" tahrip edildiği kaydedildi.

Türk SİHA'ları Ukrayna savaşının seyrini etkiler mi?

Odessa Valisi Maksim Marçenko Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada Odessa'ya füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralılar olduğunu bildirmişti.

Ukrayna ordusundan dün yapılan açıklamada Karadeniz'de iki adet Raptor tipi Rus devriye botunun Bayraktar TB2 SİHA'larıyla vurulduğu bildirilmiş, ardından Rus ordusu da Karadeniz'deki Yılan Adası üzerinde üç SİHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

rtr/BK,TY

 

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