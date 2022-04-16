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Ukrayna'da başkent Kiev'in Darnitsa bölgesinden yükselen dumanlara Rus saldırısının sebep olduğu bildiriliyor - (16.04.2022)
Ukrayna'da başkent Kiev'in Darnitsa bölgesinden yükselen dumanlara Rus saldırısının sebep olduğu bildiriliyorFotoğraf: Metin Aktas/AA/picture alliance
ÇatışmalarUkrayna

Rusya başkent Kiev'i hedef aldı

15 dakika önce

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Saldırılarda bir askeri fabrikanın hedef alındığı belirtiliyor. Bu arada ülkenin doğusunda yeni insani koridorlar açıldı.

https://www.dw.com/tr/rusya-ba%C5%9Fkent-kievi-hedef-ald%C4%B1/a-61493872

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın hava saldırılarıyla bir kez daha başkent Kiev'i hedef aldığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı açıklamada, Kiev'in Darnitsa semtinde çok sayıda patlama meydana geldiğini ifade etti. Patlamalarda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken Kliçko yardım ekiplerinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Kievlilere kentteki hava saldırısı uyarılarını dikkate alma çağrısı yapan Kliçko, saldırılar nedeniyle Kiev'den ayrılan ancak Rusya'nın operasyonu doğuya kaydırma açıklamaları sonrası evlerine geri dönmek isteyenlere ise bundan vazgeçme ve güvenli bölgelerde kalma uyarısında bulundu.

AFP: Askeri fabrika bombalandı

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Rus uçakları Kiev'de Cumartesi günü bir askeri fabrikayı bombaladı. Çok sayıda polis ve askerin bölgeyi güvenlik çemberine aldığı bildirilen haberde, tank üretimi yapılan bir fabrikanın bulunduğu alandan duman yükseldiği aktarıldı. 

Rusya Savunma Bakanlığı da Telegram'dan yaptığı açıklamada, "yüksek hassasiyete sahip uzun menzilli silahlarla" yapılan saldırıda fabrikanın üretim tesisinin vurulduğunu duyurdu. Ukraynalı yetkililer ise saldırıyı henüz teyit etmedi.

Rus birlikleri, Cuma günü de Kiev yakınlarındaki Neptün füzelerinin üretildiği bir askeri fabrikaya saldırı düzenlemişti. Ukrayna bir süre önce Karadeniz'deki Rus donanmasına ait Moskova adlı kruvazör gemisinin Neptün füzeleri ile vurulduğunu açıklamıştı. Rusya ise geminin vurulduğunu teyit etmezken, sadece güvertede patlama ve yangın meydana geldiğini duyurmuştu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları Mart ayının sonundan bu yana azalma kaydetmişti. Operasyonu Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştırmak istediğini açıklayan Rusya'dan Cuma günü ise Kiev'e yönelik saldırıların artırılacağı açıklaması yapıldı.

Odessa savaşa hazırlanıyor

Ukrayna'nın doğusunda insani koridrolar

Öte yandan çatışmaların sürdüğü doğuda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde dokuz yeni insani koridor açıldığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Donetsk bölgesinde ateş altındaki Mariupol kentinden özel araçlarla ayrılmayı sağlayan koridorun Zaporijya kentine doğru açıldığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna, karşılıklı olarak sivillerin savaş bölgelerinden ayrılmasını sabote etmekle suçlarken, hemen her gün yeni koridorlar açıldığı bilgisi veriliyor. Şu ana kadar oluşturulan insani koridorlar aracılığıyla on binlerce kişinin kaçmayı başardığı belirtiliyor.

 

AFP,dpa / BÖ,ET

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